Lydia Lozano estalla contra Pipi Estrada tras desvelar sus intimidades sexuales

Anoche se sentó en el ‘Deluxe’ Pipi Estrada. Después de muchos años, regresó al plató de Telecinco por todo lo alto y, como era de esperar, sus declaraciones no dejaron indiferente a nadie. Caracterizado por ser una persona sin pelos en la lengua, no dudó en desvelar detalles de sus relaciones sentimentales y de sus encuentros sexuales con rostros conocidos, como Lydia Lozano.

En una de las preguntas a las que se sometió Pipi Estrada, aseguró que temió por la integridad física de Lydia Lozano dentro del coche donde estaban manteniendo relaciones sexuales porque se clavó un pico de madera en la espalda y comenzó a sangrar. Aunque al principio se asustaron, después vieron que no era la herida para tanto y continuaron con sus quehaceres. Tras esa fogosa noche, Pipi confesó que no hubiese repetido otro momento de intimidad con la periodista.

Tras esta confesión, Lydia Lozano no ha podido callarse después de sus polémicas declaraciones sobre encuentro íntimo. La periodista, que se encuentra escayolada tras un accidente doméstico, ha tenido que escuchar desde su casa como Pipi Estrada contaba sus intimidades sexuales en directo y no le ha hecho ninguna gracia.

Pipi Estrada FOTO: Instagram

”No entiendo como me pide perdón el jueves y el viernes cuenta en el poli mis intimidades”, comenzaba diciendo la colaboradora de ‘Sálvame’. “Me molesta que haya contado estas intimidades, y, aunque me rio de todo, no le encuentro la gracia”, decía con semblante serio. “Me hace mucha gracia porque un día llegó a ‘Sálvame’ y lo contó así y después me pide perdón y se hace un poli y con datos, señales, cicatrices y satisfacción. Pues nada, fenomenal, para el. Me creo su perdón, me lo creo”, comentaba de manera irónica. “En cualquier currículum sentimental, siempre hay un chapapote, y Pipi es mi chapapote”, terminaba diciendo tajante.

Pipi Estrada también tuvo palabras para Terelu Campos, con quien mantuvo una relación sentimental hace 18 años. Contó las numerosas veces que la periodista le echó de casa e incluso los celos de la hija de Teresa Campos hacia Ana Obregón por mantener una estrecha relación. La madre de Alejandra Rubio aún no se ha pronunciado al respecto, pero seguro que no va a quedarse callada.