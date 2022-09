Lydia Lozano cuenta por qué no ha querido tener hijos con Charly, su marido

Lydia Lozano se enfrentó ayer a una entrevista en su programa. La entrevista más complicada porque repasó varios momentos de su vida.

La colaboradora de “Sálvame” se sentaba junto a Carlos Lozano para repasar varios momentos de su paso por televisión. “Lydia Lozano frente a Lydia Lozano”, una entrevista que solo de nombrarla todos sabían que la canaria se emocionaría mucho.

¿Cuáles han sido los momentos más complicado de Lydia Lozano? Uno de los peores momentos que tuvo que vivir la periodista fue cuando faleció su hermano por covid. “Es muy difícil la pérdida de un hijo porque no pudimos verle ni hablar con él. Me pusieron en contacto con el enfermero que estaba con mi hermano, fíjate qué maravilla y comimos con él y con su mujer. Pensaba que mi madre se iba a romper en esa comida, pero fue divertidísima ¡Qué personas los que han cuidado a todos los enfermos! Un beso, Javier”, decía la periodista sin poder contener las lágrimas.

También recordó a la persona más importante de su vida, su marido Charly con el que lleva 32 años casados. “Ha sido, es y será el hombre de mi vida y te lo digo sin hipnosis”, le contaba a Carlos Lozano. ¿Por qué ella y su marido no han tenido hijos? Lydia no tenía ningún problemas en confesar que nunca esa idea le ha hecho ilusión: “No hemos sido padres porque yo con Charly no he necesitado nada más. Él hubiera querido pero yo nunca he sentido eso. Por amor tendría un hijo con él pero me dijo que no y me volví a enamorar. Es un hombre que es mi mejor amigo. Es mi amante y mi marido pero sobre todo es mi mejor amigo y esa confianza no todo el mundo la tiene”, afirmaba.