Blanca de Borbón vuelve a Telecinco para hablar del supuesto hijo del Rey Juan Carlos I

“¿Quién es mi padre?” regresa a la parilla de Telecinco una semana después de su estreno, y abordará uno de los asuntos más polémicos que ha salpicado a la Familia Real. El programa de Carlota Corredera emitirá la última entrevista de Albert Solà, el hombre que aseguraba ser hijo del Rey Juan Carlos I y que falleció repentinamente el pasado sábado 8 de octubre en la Bisbal de l’Empordà por causas desconocidas. Su muerte se produjo mientras se encontraba en un bar, cuando se desplomó en el suelo sin que nadie pudiera hacer nada por salvar su vida.

“Ya no voy tanto por el parecido, yo voy por la historia, que es tan real como la voy a contar. Y al Rey no le he buscado yo nunca, sino que me lo pusieron en bandeja”, dice Albert Solà en el avance del nuevo episodio de “¿Quién es mi padre?”, que se emitirá el sábado 15 de octubre y contará con la presencia de una invitada muy especial. Se trata de Blanca de Borbón, la prima de don Juan Carlos I, que, tal y como ha podido conocer LA RAZÓN, se pronunciará públicamente sobre este delicado asunto, muy probablemente, en defensa del monarca abdicado.

Blanca de Borbón FOTO: ©Gonzalo Pérez Mata La Razón.

Blanca de Borbón, uno de los rostros más mediáticos de la familia del Rey, suele aprovechar su popularidad para dar la cara por la monarquía siempre que la institución se ve envuelta en un escándalo. Desde que el Rey Juan Carlos empezó a ser investigado por sus supuestas irregularidades con Hacienda, ella le defendió a ultranza y aseguraba su inocencia. De hecho, en octubre del año pasado, viajó hasta Abu Dabi con la esperanza de poder encontrarse con su primo y retomar así su relación.

Un comienzo discreto

En su primera emisión, que contó con el testimonio de Javier Santos, que asegura ser hijo de Julio Iglesias, “¿Quién es mi padre?” no cosechó los índices de audiencia esperados. Ahora, en una nueva estrategia por atraer espectadores, el programa se ha pasado al sábado y se espera que la entrevista de Albert Solà pueda ser un reclamo suficientemente potente para los televidentes.