Bibiana Fernández desvela su desencuentro con Rocío Flores cuando trabajaba en “El programa de Ana Rosa”

Hace tiempo que Rocío Flores no se deja ver por la pequeña pantalla. Al parecer, la joven no llegó a un acuerdo con la productora de “El programa de Ana Rosa”, el espacio en el que colaboraba de forma recurrente, y su contrató no se renovó. Aun así, desde el matinal de Telecinco se siguen refiriendo a su excompañera, sobre todo cuando protagoniza la última hora de la crónica social. La joven ha demostrado en un evento de Golden Nails su buena sintonía con Marta Riesco, la nueva pareja de su padre tras su ruptura con Olga Moreno, una relación de amistad que ha llamado la atención de Bibiana Fernández.

“Hay cosas que no entiendo”, ha señalado la colaboradora, que, además, ha revelado un desencuentro que tuvo lugar cuando Rocío Flores todavía trabajaba en “El programa de Ana Rosa”. “Ro ha sido compañera nuestra, y le tenía cariño... Pero hubo un día en el que se anunció la ruptura o una exclusiva que dio Olga y, ¿habéis visto a Godzilla cuando se gira su cabeza? Pues, esa fue la reacción de ella”, ha recordado Bibiana Fernández. Por lo visto, la joven no se tomó nada bien que

Rocío Flores en el Godel Nail Congress de Barcelona FOTO: Gtres

se abordara ese asunto en su presencia...

Además, Bibiana Fernández ha recalcado que la predilección que Rocío Flores siente por su padre podría haberle llevado a enemistarse con Olga Moreno tras conocerse la relación de esta con Agustín Etienne, su representante. “Se suavizó la cosa, y se normalizó. Surgió la relación de su padre y ahora con la de Olga, esta se ha vuelto a convertir en una enemiga. Ella tiene una pasión con su padre que no puede controlar”, explica la tertuliana.

Precisamente, el pasado fin de semana, fue la propia Rocío Flores quien confirmó durante una intervención en el programa “Fiesta” que su relación con Olga Moreno no atraviesa por su mejor momento, aunque señaló que sigue siendo -y que siempre lo será- una de las personas más importantes de su vida.