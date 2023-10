Belén Esteban y María Patiño disfrutan de su último plan en alta mar

Este fin de semana está marcado para los antiguos colaboradores de ‘Sálvame’ como una cuenta atrás para que comience el nuevo programa de manos de la plataforma ‘Netflix’. El próximo 10 de noviembre dará inicio el esperado estreno y una de las personalidades que mantiene las expectativas más altas es Belén Esteban, quien lo ha recordado en reiteradas ocasiones desde su perfil de las redes sociales.

Además, en esta ocasión las dos colaboradoras de Telecinco han compartido la gran escapada que han hecho en Tenerife. Después de una jornada en la que ambas disfrutaban con música y emoción en alta mar, ambas han hecho presencia en el Hotel Hard Rock de Tenerife marcada por los preparativos que el establecimiento ponía a disposición para el 31 de octubre.

Belén Esteba y María Patiño llegan a su hotel en Tenerife. Instagram

Unos momentos de diversión y desconexión después de que la televisiva de Paracuellos hiciera pública su opinión en medio de la polémica que despertó un mal entendido entre Pilar Vidal y Carmen Lomana la pasada semana. Durante la emisión de ‘Espejo Público’, la socialité quiso dejar claro que lo de menos es tener o no tener sobrepeso, sino que hay que prestar más atención a los problemas de salud que ello pueda acarrear. Terminada esta intervención ha dirigido sus palabras a Pilar Vidal para asegurarse que no le hubiera ofendido este tema. La periodista, disconforme con las formas de la socialité ha contestado enfadada que “no sabes si detrás de las personas que tienen sobrepeso hay un problema hormonal o de medicación. No lo sabes porque vives en tus mundos de yupi. Yo nunca he estado así, yo he tenido un problema y por eso estoy así. Lo sabe la gente que lo tiene que saber”, le ha espetado a Lomana.

Ante estas palabras Belén Esteban ha querido ponerse del lado de su amiga y ha comentado desde su perfil de ‘Instagram’: “Mi querida Pilar, estoy contigo. Si no es tu cuerpo, no opines. A ti hay mucha gente que te quiere, a otras no”.

Sin embargo, Carmen Lomana mostró su intención de esclarecer dicho malentendido, ya que no había querido ofenderla en ningún momento de la conversación: “Yo no te he insultado, no mientas, no vengo aquí a discutir”, le respondía a Pilar Vidal. Finalmente, la polémica quedó atrás hace ya unos días una vez que se consiguió poner punto y final al malentendido entre ambas.