Alejandra Rubio desvela el impactante suceso que vivió con Carlo Costanzia en Ibiza: "Es lo más fuerte que he visto en mucho tiempo"

Alejandra Rubio ha regresado este lunes 21 de julio a su puesto de trabajo en "Vamos a ver". Tras disfrutar de unas vacaciones en familia junto a Carlo Costanzia, su hijo y Mar Flores en Ibiza, la hija de Terelu ha vuelto al programa de Mediaset para hacer frente a las últimas informaciones sobre ella y el clan Campos. A lo largo de estos días, la pareja ha acaparado todas las miradas en la isla, siendo una de lo más buscadas por la Prensa.

Alejandra y Carlo, en el punto de mira

Alejandra Rubio y Carlo han estado en las últimas horas en el punto de mira a raíz de unas imágenes del paparazzo Sergi Garrido en las que aparecían en silencio en un restaurante y mirando todo el rato el móvil. "No hacían nada, no se hablaban, estaban picando, estaban muy como cada uno a lo suyo. A mí me me sorprendió los dos días, el día que sí sabían que estaban las cámaras y el día que no sabían que estaban las cámaras'', explicó Garrido en "Fiesta".

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

En su vuelta al programa de Telecinco, la hija de Terelu ha explicado lo que ocurrió ese día. "Es lo más fuerte que he visto en mucho tiempo. Este señor, que debía estar un poco enfadadillo porque no nos pudo pillar todos los días, tiene que hacer algo para dar que hablar. No daría explicaciones porque me da igual y yo sé lo que hay con mi pareja, pero os lo cuento. Ese día teníamos reservado un restaurante de pasta y estaba cerrado, por lo que nos mandaron a otro de la misma cadena que estaba cerca. La carta no nos gustó y estábamos los dos con el móvil y sin cobertura para ver si encontrábamos otro. Solamente estuvimos 45 minutos y pasó algo muy especial que me guardo para mí. Es una tontería, pero Carlo y yo nos lo pasamos muy bien", ha relatado Alejandra Rubio sobre el motivo del silencio durante la cena.

Muy sincera, la nieta de María Teresa ha revelado que está "temiendo" por las portadas del kiosco de esta semana porque "nos fuimos a un barco a Formentera y nos pusimos los dos a hacer el tonto y como nos saquen me da algo", dejando entrever que podrían ser imágenes de alto voltaje.

Su relación con Mar Flores

Alejandra Rubio también se ha sincerado sobre su relación con Mar Flores. "Con Mar todo muy bien, fenomenal. Han sido días muy tranquilos", ha expresado la hija de Terelu Campos. Sobre con quién se lleva mejor, si con las Campos o con la de Carlo, ha sido muy clara: "Mi familia de sangre es mi familia y siempre va a ser así, otra cosa es que me lleve fenomenal con la familia política".