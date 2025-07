Desenmascaran al ex de Michu en directo: “Te conocemos por hacer montajes y acercarte a famosas”

La trágica muerte de Michu a los 33 años de edad, víctima de una enfermedad congénita que le hizo fallecer por varios infartos, está siendo rentabilizada en los platós de televisión. Primero por su hermana Tamara, quien el mismo día que la enterró aceptó la propuesta de ‘TardeAR’ de acudir al programa a señalar a Gloria Camila. Tiene reproches para todo el clan de Ortega Cano, pero fija sus dardos en su hija, al ser la única que le ofrece réplica por su labor como colaboradora. Ella se defiende, dice que todo es mentira y que la tía de su sobrina ha visto en la niña un negocio para añadir euros a su cuenta corriente.

Un espectáculo televisivo al que se sumó este miércoles Alberto. El que fuese novio de Michu ha subido a la palestra pública para defender su memoria. Asegura que tanto la madre como la hermana mienten, que su relación con la gaditana no era buena, que evitaban el contacto y que jamás la ayudaban cuando pasaba apuros. Lo mismo que los Ortega Cano, pero al menos ellos guardan silencio, a su parecer. Culpa a Tamara de “buscar ser famosa a toda costa”, entre muchas otras acusaciones sobre su relación fraternal. Este jueves él ha salido escaldado.

El ex de Michu, cazado en directo

Lo primero que dijo es sentarse en el plató de Telecinco para defender el honor de su exnovia. Consideraba que se estaban contando muchas mentiras y ganándose mucho dinero a su costa estas dos semanas que ya no está entre nosotros. No le parece justo. Por eso este jueves repite experiencia y regresa a ‘TardeAR’, esta vez para protagonizar un tensísimo cara a cara contra Tamara, ahora su enemiga pública número uno. Los reproches son mutuos y parece que las fechas no les cuadra. Él dice haber sido novio de Michu durante un año y algo más, mientras que ella recuerda tan solo dos meses y después un trato de amistad. No se aclaran.

Pero Belén Rodríguez se ha cansado del espectáculo que estaba presenciando. También ha soltado sus dardos a la hermana de Michu por reprochar a Gloria Camila más compromiso como tía y hacer negocio por ello. Pero esta vez ha salido peor parado Alberto, cuando la colaboradora ha dado su opinión: “Le iba a decir que, en esta ocasión, a lo mejor, estabas muy enamorado de Michu, pero lo cierto es que te conocemos por hacer montajes toda la vida y mentir mucho, acercarte a personas famosas solo por salir en televisión”.

Belén ha entrado a matar y su presa se ha quedado anonadado ante el certero disparo. “Se equivoca usted”, echa mano de la educación el joven para tratar de salir airoso del embrollo. “¿Te confundo con otro?”, le retaba la colaboradora, creando un momento tenso en el plató. Ahí se enzarzaron de nuevo el ex y la hermana de Michu en acusarse mutuamente de querer salir en televisión, precisamente participando ambos de ello. “No he sido un mentiroso en ningún aspecto, no sé a qué viene esto”, se defendía.

A Frank Blanco, el presentador, le ha intrigado la acusación en firme que ha realizado Belén Rodríguez. Sabe que hay mucho más que se le escapa y no duda en pedirle a su compañera que desarrolle lo que sabe: “No le quiero dar más publicidad, pero ha utilizado a personas muy conocidas para estar en televisión y que puede ser el caso de Michu, que tú pensabas que acercándote a Michu ibas a tener fama”.

Él defiende su honor y asegura que todo eso es mentira: “Tengo mensajes para demostrarlo, lo de que tengo un montaje con la gente y es mentira”. Aun así, habrá más Alberto para largo, pues dice tener mucho que contar y con pruebas, también señalando contra la familia Ortega Cano.