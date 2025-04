La diferencia entre Jota Peleteiro y Jessica Bueno reluce en lo que esperan de su cara a cara en televisión

“Hoy, 4 de abril de 2025, es la primera vez que Jota Peleteiro se sienta en un plató de televisión”, anuncia Santi Acosta, mientras el protagonista aparece ya en el plató de ‘De viernes’ en el sofá de invitado. A sus espaldas, su ex recorre los pasillos de Mediaset donde se cuelgan los cuadros de sus grandes estrellas: “Y a escasos metros de este plató, Jessica Bueno va a estar muy atenta a las palabras de su ex y padre de sus hijos. Además, traen las pruebas definitivas que demuestran quién miente y quién dice la verdad en esta historia con dos versiones completamente diferentes”.

Han sido muy duras las acusaciones de la modelo contra su ex. Dice que no se hace cargo de la manutención de sus hijos, que se sentía atrapada en su vida, que no la dejaba trabajar o incluso dio a entender que le facilitó tener pastillas a mano para tomárselas. Muy dura ha sido, por lo que él ha decidido romper su silencio y responder en el plató de Telecinco que su exmujer entiende ahora como su segunda casa.

Lo que espera Jota Peleteiro de Jessica Bueno

“Lo primero es mi parte de la verdad, que yo creo que es súper importante. Y la otra cosa por la que he venido y he decidido estar aquí es por mi familia, por mis hijos. Creo que las cosas se están yendo de tono, creo que puede haber despechos, creo que puede haber situaciones en divorcios, pero reo que se está llegando a una obsesión y poniendo en medios públicos cosas encima de la mesa que pueden llegar a hacer daño a nuestros hijos y creo que era el momento de dar el momento de contar mi versión y que esto se finalice y podamos volver a nuestra vida lo antes posible”, dice él al ser preguntado por el presentador.

Su ex, preguntada por la presentadora aparte sobre qué espera de este cara a cara, asegura que espera de su ex que “sea sincero, que sea consciente de todos los errores que ha cometido. Que recapacitara y que hiciera las cosas bien, que al final es lo mejor para ambos. Es lo único que yo pido, que sea consciente de lo que ha estado haciendo mal y recapacite y haga bien las cosas”. ¿Qué siente al tenerle tan cerca a escasos pasos después de tanto tiempo? Ella es clara: “Ahora mismo estoy tranquila, no siento nada al final. No es que no nos veamos, porque al final tenemos unos hijos que cuando van con uno o con el otro al final nos vemos”, aclara.

Una postura que después confirma el propio Jota Peleteiro, que reconoce que no puede romper el contacto por completo con Jessica Bueno por los hijos que tienen en común: “El que podemos tener solo por los niños. Nada más que eso no ha habido ninguna conversación diferente”. Quizá también cuando han coincidido recogiendo a sus hijos, que han podido tener una conversación cordial, aunque breve.