La pregunta de Jorge Javier otra vez sobre la mesa: “¿Dónde están los médicos?

Han pasado casi dos años desde que Jorge Javier Vázquez lanzara un mensaje claro contra el organismo de gobierno de la Comunidad de Madrid, pero la situación sanitaria sigue muy delicada y desde las redes sociales se ha recuperado el debate que hubo entre uno de los colaboradores de “Todo es Mentira” y el viceconsejero de Sanidad en Madrid.

En el 2022 se empezó a hablar de una carencia en el sistema sanitario de la capital, lo que llevó al cierre de varios centros de urgencia extrahospitalaria por falta de médicos. Jorge Javier, que por aquel momento colaboraba en “Todo es Mentira”, programa que se emitía en Cuatro, llegó a preguntarle al viceconsejero de Sanidad en Madrid, Fernando Prados: “Si presumen de que Madrid es la región más próspera, ¿dónde coño están los médicos?”, espetó sin mayor miramiento.

“En Madrid es donde tenemos menos problemas de esto, que tenemos problemas. El problema es nacional porque no se están formando los médicos necesarios para el sistema porque no se ha planificado y se está haciendo mal. Y, como se está haciendo mal, no tenemos los médicos necesarios para poder contratar”, expuso así su defensa el que era vicepresidente de Sanidad. Ni medio segundo tardaron en saltar tanto el periodista como la experta y portavoz Mónica García en contradecirle: “Eso es mentira”, dijeron al unísono. Añadió Jorge Javier “mire ahora si estuviera en el polígrafo, Conchita le diría: miente”.

El debate permaneció en el plató tras la intervención de Fernando Prados y Jorge Javier le llegó a decir a Risto Mejide: “Estamos hablando de una Comunidad en la que un señor dijo: ¿Pobres? ?¿Dónde hay pobres en Madrid? ¿Tú crees que se puede tolerar que una persona diga esto? ¿Se puede tolerar que la presidenta de la comunidad valore todo lo que esté sucediendo como una conspiración bolchevique? ¿En qué épica cree que estamos viviendo? Que solo le ha faltado decir conspiración judeo-masónica”, terminaba de explotar.

Unas palabras de las que ya ha pasado un tiempo, pero parece ser que para los usuarios de “Twitter” que viven en Madrid poco o nada se ha hecho por mejorar el sistema sanitario. El debate se ha reabierto tras una publicación que vuelve a poner las palabras de Jorge Javier en el foco y que, aunque ha desactivado los comentarios de usuarios desconocidos, ya lleva más de 2 mil me gustas.