Alejandra Rubio y Alessandro Lequio, de nuevo a la gresca: la advertencia del italiano tras ser acusados de pactar sus fotos en Ibiza

Alejandra Rubio protagoniza la última portada de la revista “Díez Minutos” junto a Carlo Costanzia. La pareja ha sido Fotografiada en la playa durante sus idílicas primeras vacaciones como familia de tres en Ibiza. En las imágenes del reportaje, aparecen luciendo cuerpo mazo y derrochando complicidad en el mar.

Alejandra Rubio responde

Este mediodía, la hija de Terelu Campos ha regresado a “Vamos a ver” y ha hecho frente a su última portada con Carlo Costanzia, desmintiendo que hayan cobrado por ellas.

“Las fotos son tremendas, yo no me veo nada bien, mis caras son para verme aunque otra cosa es que de cuerpo estemos bien. Se dice que pacto las fotos y es mentira. Tengo que planteármelo y a lo mejor lo hago de verdad porque no me he llevado nada. No he pactado nada en mi vida, lo juro”, ha asegurado Alejandra.

Aun así, esta feliz con estas imágenes porque “se nos ve como somos, haciendo el tonto en nuestro día a día, que a pesar de ser padres tenemos nuestro lado de niños pequeños y nos divertimos". “Lo hablé con Carlo porque después de este día ya no tuvimos prensa, y me dijo que si lo llegamos a saber hacemos el tonto el primer día para que luego nos dejasen en paz el resto de las vacaciones”, ha explicado la televisiva sobre la presencia de fotógrafos, situación de la que fueron conscientes.

“Le he mandado las fotos a Carlo cuando he salido de casa y nada, nos lo esperábamos, si hubiese sido una sorpresa... Pero yo no pacto nada porque son mis vacaciones con mi familia, quiero pasármelo bien, estar tranquila y no estar pendiente de quedar con ningún fotógrafo. Prefiero que me sigan aunque salga aterradora que pensar en hacer algo preparado en mis vacaciones", ha insistido Alejandra.

Lequio contra Alejandra

A pesar de las explicaciones de Alejandra, al equipo ha asegurado que son pactadas. Según "un canal de total confianza", Lequio ha revelado que Me llega que “fueron pactadas por Carlo y que Alejandra no lo sabía".

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Estas palabras han provocado el enfado de la hija de Terelu Campos. “¿Cómo eres tan cuadro de inventarte eso?", ha respondido. "Sé con quién vivo, sé con quién me meto en la cama todas las noches, las conversaciones que tenemos, la confianza que tenemos, y eso es imposible" ha sentenciado, dejando claro que "es mentira que yo sea la pobrecita a la que Carlo le hace cariñitos, y Carlo el malo y el que vende todo".

Aunque la agencia responsable de las fotografías ha desmentido que haya sido un pacto de Carlo, el conde italiano ha seguido defendiendo su argumento y no ha dudado en advertir a Alejandra de que va a acabar mal "si uno de los dos no está en el negocio". "Si te lo ha contado un amigo debería dejar de ser tu amigo porque te ha hecho quedar fatal y se ha cargado tu credibilidad", ha zanjado sobre el asunto.