Una Instagramer aprovecha la manifestación de Barcelona para hacerse la "foto perfecta"

Elena Rybalchenko, popularmente conocida como Fitness_Mama, aprovechó el fuego de las protestas y barricadas de ayer en Barcelona para tomarse la "foto perfecta". Lógicamente, la foto no ha dejado indiferente a sus seguidores y casi ha alcanzado los 13.000 Me gusta en la publicación en la que escribía "Barcelona is on fire". La influencer ha definido la situación de Barcelona como "una película de acción de Hollywood". Elena, además, no ha dudado en dar todo tipo de detalles mediante las historias de Instagram de su estancia en la capital catalana.

Pero ha habido más personas que han aprovechado la tensa situación de la ciudad para capturar imágenes posando delante del fuego.Este tipo de fotos han causado rechazo por parte de los usuarios de las redes que han tildado a los que han decidido publicar las imágenes con los incendios como "pijos que hacen la guerra" y que les han acusado de aprovecharse de los disturbios para promocionarse en Instagram.