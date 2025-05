Frank Cuesta "reconoce" todas sus mentiras en un sorprendente vídeo: "No tengo cáncer"

El complicado momento que vive Frank Cuesta cada vez se está alargando más en el tiempo y ya no se puede hablar de malos días, sino más bien de semanas. Toda esta situación, que empezó por la filtración de unos audios suyos, ha llevado al animalista al límite, llegando incluso a romperse en directo intentando dar explicaciones.

Lo cierto es que este vídeo tuvo un gran impacto y personalidades de internet quisieron defender al animalista, como TheGrefg al asegurar que el dinero que le donó se utilizó bien o Plex defendiendo en que nunca podrá decir nada malo de Frank.

Sin embargo, en las últimas horas el animalista ha compartido un vídeo de poco más de 2 minutos y medio en su canal de YouTube. En este, titulado “Disculpas a Chi y comunicado”, Frank Cuesta ha ido una por una reconociendo todas sus mentiras, desde su cáncer hasta todo lo relacionado con los animales del Santuario.

Las declaraciones de Frank Cuesta en su último vídeo: no tiene cáncer, todos los animales del Santuario han sido comprados y no es experto en ellos

El usuario INCOsky ha recogido este sorprendente vídeo en el que el creador de contenido ha querido disculparse con Chi, la persona que estaba filtrando los audios y que trabajó durante un tiempo en el refugio de animales con él, por el odio que ha recibido.

Después de empezar por esta disculpa, Frank comenzó a desvelar una lista de mentiras que según él mismo ha realizado a lo largo del tiempo, como que ha sido un personaje, que tiene un grave problema de ego o que no tiene conocimientos sobre animales propios de un profesional.

Sin embargo, las dos afirmaciones más graves pueden haber sido la relacionada con el cáncer y con el Santuario: “No tengo cáncer. Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer. Todos los animales del Santuario han sido comprados […] Nunca he rescatado animales, ha sido todo parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos”.

Ante estas palabras y teniendo en cuenta un comentario de Frank en el vídeo reafirmando que “no es sarcasmo, es la realidad”, la mayoría de sus seguidores han entendido que este gesto del animalista está motivado por algún consejo de su abogado, insistiendo en que con estas declaraciones solo está intentando que Chi cese su actividad para recuperar la paz de la que siempre ha hablado el animalista.