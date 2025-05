La UCO se desmarca de las filtraciones del WhatsApp de Pedro Sánchez y Ábalos: "Es injusto"

José Luis Ábalos apunta que las filtraciones de sus conversaciones con Pedro Sánchez podrían salir de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Una posibilidad que es rechazada de forma frontal por los investigadores del "caso Koldo" que remarcan que los mensajes de WhatsApp publicados no saldrían reflejados en ningún informe de la causa porque no tienen nada que ver con los hechos que se instruyen. "Es injusto estas acusaciones", señalan desde AUGC.

Las acusaciones de filtración han generado especial malestar entre la Guardia Civil, que tienen que lidiar cada jornada, prácticamente, con estos señalamientos que son totalmente erróneos. Ábalos ha asegurado a El Periódico que los agentes tienen los mensajes suyos con Pedro Sánchez porque estaban en dos discos duros que fueron incautados a su asesor Koldo García. Los tenía guardados porque pensaba escribir sus memorias.

"Estoy muy cansado de las filtraciones, y me sorprende que estas hayan generado tanta inquietud, pues son de las menos graves que ha habido. No son incriminatorias hacia nadie, y ni siquiera afectan a la reputación de nadie pues tienen que ver con el procedimiento ordinario. Otras filtraciones sí han sido incriminatorias y han sido utilizadas a nivel judicial", ha afirmado el exministro del Gobierno socialista.

El juez pide a Logirail información sobre la contratación de la Miss Asturias vinculada a Ábalos Europa Press

Unos mensajes que dirigen las miradas de forma injusta, una vez más, a la UCO. Precisamente, estos agentes tienen que revisar miles de conversaciones que no tiene que ver con el "caso Koldo" de los teléfonos incautados y son perfectamente cribados. No tienen nada que ver con las investigaciones y no aparecen reflejados en los informes de la causa que instruye la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

De igual forma, el PSOE ha reaccionado ante la filtración de las conversaciones privadas entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos publicadas por "El Mundo" y lo hace tratando de minimizar su impacto y la "preocupación" interna que genera. "No hemos dedicado ni un minuto, ni un comentario" durante la Ejecutiva, ha señalado la portavoz socialista, Esther Peña, en rueda de prensa. Sin embargo, esto no se compadece con el mensaje que el partido quiere colocar y que la propia Peña ha explicitado en su intervención inicial, sin que mediaran preguntas de los periodistas.

Compromiso con el servicio público

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha salido a la palestra para defender de forma acérrima a sus compañeros mostrando su "firme respaldo al trabajo profesional, riguroso e independiente" que realizan "Ha demostrado sobradamente su compromiso con la legalidad y el servicio público, trabajando siempre bajo las órdenes de jueces y fiscales", remarca Pedro Carmona, su portavoz nacional en declaraciones a LA RAZÓN.

Asimismo, sobre las palabras de Ábalos recuerdan que la labor de la Guardia Civil "no responde a intereses políticos ni actúa bajo presiones externas". La UCO investiga con "objetividad, y cualquier intento de cuestionar su trabajo no solo es injusto, sino que atenta contra la credibilidad de nuestras instituciones democráticas".

Por todo ello, AUGC exige respeto al trabajo de los agentes que "asumen diariamente riesgos personales para esclarecer delitos que afectan al conjunto de la sociedad". Una labor que se comprueba en cada informe de los numerosos casos que instruyen, entre ellos el propio "caso Koldo" que mantiene como investigado a José Luis Ábalos.