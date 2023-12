Papel higiénico en la estufa de pellets: lo que no te esperabas para ahorrar en tu hogar

Utilizar posos de café como combustible para estufas de pellets se revela como una solución innovadora y ecológica para el ahorro en el hogar. Una empresa fundada en Cambridge, Bio-bean, ha demostrado que estos residuos, que comúnmente se desechan, pueden convertirse en troncos eficientes para la quema, ofreciendo beneficios notables en comparación con la madera seca.

El proceso consiste en transformar los posos de café en pellets, y Bio-bean ha calculado que cada tronco se produce a partir de los residuos de 20 tazas de café. Este enfoque de economía circular podría tener un impacto significativo, especialmente en cafeterías que generan grandes cantidades de posos de café al día. Se estima que una cafetería promedio, utilizando 447 kg de café molido al año, podría producir alrededor de 300 kg de pellets de posos de café. Aparte de ser un método eficiente de reciclaje, estos pellets presentan ventajas como liberar un 20% más de calor y tener un 20% más de tiempo de combustión en comparación con la madera seca.

No obstante, es importante tener en cuenta que este enfoque no reemplazaría por completo los combustibles convencionales, ya que la producción a pequeña escala no sería suficiente para abastecer la demanda. Además, los posos de café deben estar completamente secos, ya que cualquier exceso de humedad superior al 20% impediría su combustión. Aunque existen métodos caseros para crear troncos con papel higiénico y posos de café, la producción de pellets a gran escala con una granuladora sigue siendo esencial. A pesar de estos desafíos, el uso de posos de café como combustible ofrece una alternativa sostenible y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero en un 130% en comparación con la eliminación tradicional de residuos orgánicos, según Bio-bean.