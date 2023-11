¿Cómo impacta la tecnología en la economía global?

Estamos siendo testigos de una revolución tecnológica sin precedentes que ha transformado radicalmente la forma en que vivimos y trabajamos. La globalización, la digitalización y la creciente presencia de la Inteligencia Artificial (IA) han desencadenado cambios significativos en diversos sectores. Es por eso que la adaptación de las empresas se ha vuelto crucial, desde la gestión de recursos hasta el crecimiento interno y externo.

Ante este desafío, Banco Santander, en colaboración con Oxentia Foundation, ha lanzado Santander X Global Challenge | Transforming the Digital Economy. Se trata de un reto a nivel global diseñado para startups y scaleups que busca encontrar soluciones innovadoras para impulsar la transformación de la economía mediante el aprovechamiento del Internet de las Cosas (IoT) y las tecnologías SMART.

Globalización y conectividad

La globalización ha creado un entorno empresarial interconectado a nivel mundial, con la tecnología como aliada, permitiendo que las compañías expandan sus operaciones más allá de las fronteras tradicionales. Y es que, la digitalización se ha convertido en un imperativo para mantenerse en este nuevo entorno empresarial tan dinámico.

La automatización de procesos, la gestión de datos en la nube y la implementación de sistemas de análisis avanzado han mejorado la eficiencia operativa y han permitido una toma de decisiones más informada. La proliferación de la Inteligencia Artificial, por ejemplo, ha sido un catalizador para la innovación en diversos sectores. Desde la automatización de tareas rutinarias hasta el análisis de grandes conjuntos de datos para identificar patrones y tendencias, la IA ha demostrado ser un activo invaluable.

Es por eso que, quienes están usando la tecnología a su favor no solo consiguen optimizar sus operaciones a nivel interno, sino que también mejoran la experiencia del cliente y permite la personalización de productos y servicios, lo que finalmente se traduce en una significativa ventaja competitiva.

El papel de las empresas como motores de la revolución digital

Más allá de ser receptores pasivos de la digitalización, las empresas tienen que funcionar como agentes activos en la facilitación y comprensión de esta revolución tecnológica. Su papel va más allá de la mera implementación de tecnologías avanzadas: implica una responsabilidad en la formación de una sociedad que no solo convive con la tecnología, sino que la comprende y utiliza de manera eficaz. A pesar de los beneficios evidentes, la rápida evolución tecnológica no está exenta de desafíos. La preocupación por la privacidad de los datos, la seguridad cibernética y la posible automatización de empleos son cuestiones que requieren atención.

Hacia una economía conectada: Santander X Global Challenge

La interconexión de dispositivos inteligentes no solo puede mejorar la eficiencia operativa, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio y modelos innovadores. Las SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology, es decir, tecnologías de monitoreo, análisis y generación de informes), enfocadas en la creación de entornos más inteligentes y eficientes, se han convertido en piezas clave en la redefinición de servicios financieros. Con este foco, "Santander X Global Challenge | Transforming the Digital Economy" busca premiar aquellas soluciones capaces de utilizar el potencial del Internet de las Cosas (IoT) y las tecnologías SMART para impulsar la transformación económica.

Este challenge es más que una competición entre empresas emergentes: es una llamada a la acción para abordar los desafíos actuales y futuros de la digitalización. La iniciativa destaca el compromiso de Banco Santander con la innovación y su visión de liderar la transformación digital en el panorama financiero global.

La convocatoria está dirigida a startups y scaleups de 11 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, EEUU, España, México, Portugal, Polonia, Reino Unido y Uruguay) y se divide en dos categorías principales: 'Digital Industry' y 'Digital Society'. La primera busca soluciones que revolucionen la forma en que las empresas operan internamente, mientras que la segunda se centra en propuestas que contribuyan a la sociedad en general.

Las inscripciones están abiertas hasta el 12 de diciembre. Después, un jurado compuesto por expertos en tecnología, innovación y finanzas seleccionará a seis ganadores (tres de cada modalidad). Además del premio en metálico, los ganadores podrán acceder a Santander X 100, la comunidad global de emprendimiento con los proyectos más destacados de Santander X, y tendrán la posibilidad de conectarse con Fintech Station y empresas relevantes en el ecosistema de IoT.

La entidad financiera, además de este reto global, cuenta con otras grandes iniciativas que están destinadas, precisamente, al progreso, así como a identificar el talento y, por supuesto, impulsarlo. Una tarea que realiza a través de Santander X, una iniciativa con la que apoya a quienes gestionan su propio negocio y a las pequeñas empresas, para que puedan crear oportunidades, consolidarse y crecer.