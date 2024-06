Se acabó la discusión: esta es tu comida favorita según tu signo del zodíaco

El ser humano, desde los comienzos de la historia (y la prehistoria), ha buscado diferentes explicaciones alternativas para construirse una forma de entender el espacio misterioso y siempre nuevo que lo rodea.

Una de las formas para comprender y clasificar el mundo es a través de símbolos, objetos cotidianos en los que condensar ideas más complejas, haciendo poesía de lo cotidiano y enriqueciendo la comprensión de la propia vida.

Qué comida eres según tu signo del zodíaco

para explicar nuestras vidas de forma más rica y diferente. Si somos capaces de reducir experiencias y hechos del día a día a arquetipos o signos, podremos entonces otorgarle a cada signo zodiacal una representación que mejor encaje con él.

El antiguo filósofo y pensador griego Epicteto (estoicismo) dejó dicha una gran verdad, y es que "lo importante no es lo que se come, sino cómo se come". A pesar de que a cada constelación zodiacal se el pueda atribuir una comida distinta, cada persona es un mundo, y es más relevante cómo se toma esa preparación que su esencia.

Aún así, para ningún amante del buen comer será difícil imaginar los platos que presentaremos a continuación como una viva encarnación de la gastronomía hecha personalidad, por el carácter tan marcado y definido de cada signo del zodíaco, así como por lo que dice de cada uno su alimentación.

Al fin y al cabo, al igual que "somos lo que comemos", podemos hacer un juego de operación inversa y establecer que "comemos lo que somos". Estas serían las esencias de cada signo del zodíaco condensadas en un plato.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Si naciste bajo el signo de Aries, no te sorprenderá saber que esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

Aries, eres una apuesta gastronómica directa y que da lo que promete, como un estofado de ternera. Aunque a veces puedes resultar algo pesado, eres un clásico que no defrauda a nadie. Lejos de los fanáticos por la comida rápida y sin cariño, tu apuesta es una preparación que lleva tiempo y dedicación.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

Agradas a todos y no permites que el disfrute del presente condicione tu futuro, aunque este pueda tener unas consecuencias nefastas. Tal y como un buen kebab de madrugada, es exactamente lo que tu cuerpo demanda en ese momento, pero también lo que rechazará durante las horas siguientes. Disfrutar, sí, ¿pero a qué precio? Si te preguntasen si realmente mereció la pena, tu respuesta siempre será que sí.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Una costelación en la que rige Mercurio, un planeta pequeño, pero con mucho movimiento energético. Mercurio o Hermes es el dios grecolatino de los viajes, el comercio, pero también se le asocia con la inteligencia o la astucia. Los Géminis se caracterizan por cambios repentinos de humor y bajos niveles de atención, normalmente porque su cabeza está en ebullición constante de ideas.

Eres un plato sin duda inteligente, pero que se puede distraer bastante. Es lo que pasa con preparaciones tan recargadas como un poke hawaiano con demasiados ingredientes. Aunque intentas combinar muchos elementos con gracia y acierto, a veces te pasas de listo y acabas complicándolo todo, creando un sube y baja de texturas que no siempre encajan entre sí

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

Nada cuida mejor de un amigo y se hace de manera más intuitiva que una buena sopita casera. Hecha con caldito y todo lo que haya a mano, tu papel en este mundo es proporcionar la cura de todos los males de salud y hacer entrar en calor a las personas.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Si a los Cáncer los rige la Luna, a los Leo les gobierna el astro complementario, el Sol. Como una estrella brillante, los Leo iluminan el camino a quienes les rodea, son líderes naturales y suelen acabar siendo el centro de atención sin pretenderlo.

Como un gran estrella, eres amarilla, redondita y gigante. Todo gira en torno a ti, cuando estás presente la mesa se organiza a tu alrededor para que nadie se pierda ni un cachito. Efectivamente, eres una tortilla de patatas, reina de las reuniones sociales desde tiempos inmemorables.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta costelación comparte planeta principal con Géminis, porque también está bajo el yugo del inestable Mercurio. Los Virgo toman la parte más cerebral de su energía, siendo normalmente personas con un gran don de palabra y un gran sentido del humor, unos maestros del lenguaje.

Tan racional y frío eres como un carpacho de ternera con parmesano. Pocos ingredientes, fríos y muy bien preparados, todos dispuestos en un perfecto orden y en su justa medida. Activas las neuronas del placer de todo el que te prueba, y dejas un recuerdo duradero e intenso.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

También muy fértil, la costelación de Libra está regida por Venus o Afrodita, tomando de éste astro la capacidad total para la diplomacia. Siempre son los que solucionan los conflictos en los grupos de amigos, y los primeros en poner la cara apaciguar las cosas.

Habéis pedido una nueva ronda en el bar, y cada cuál quiere una ración distinta para compartir. Cuando nadie parece dispuesto a ceder y llegar a un acuerdo, apareces como una estrella para contentarles a todos. Eres unas patatas bravas, a todos les gustas y siempre podrán recurrir a ti para evitar conflictos.

Patatas Bravas que elabora Noelia López en la Cervecería El Recreo de Palencia, y que ganaron el pasado año El Recreo La Razón

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El planeta que guía a los Escorpio es Plutón, asociado en la cultura grecorromana con la deidad del inframundo, del más allá. Son personas espirituales y con gran capacidad de resiliencia, además, suelen sentir todo de manera exagerada: se enamoran locamente y sufren como nadie las penas.

Eres de extremos, y tan pronto estás a tope como te da un bajón, como pasa cuando comes este plato. Eres exactamente como un plato de macarrones con tomate. Mientras te comen, disfrutan un montón, pero después de tanto hidrato de carbono, haces que a cualquiera le entre la modorra (científicamente, el nombre de ese cansancio de después de comer se conocer como "sopor posprandial").

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

Los Sagitario, que inspiran tanto al resto, son un plato que, si bien no es complicado de preparar, despierta los sentimientos más tiernos de cada persona. Eres un plato de lentejas, hechas a fuego lento y a conciencia, y siempre saciarás el apetito de hasta el más voraz de los mortales.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

Eres una preparación conocida en España desde tiempos remotos, cocinada por los pastores y agricultores para aprovechar al máximo todos los recursos de los que disponían. Guardas en tu seno infinitos recuerdos junto al fuego, no eres otro que un plato de migas (manchegas o no, eso da para otro debate).

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario nacieron bajo la bendición del planeta Urano, dios del cielo y asociado muy frecuentemente con el aire y el talento. Por lo general, son personas muy etéreas, siempre de paso y siempre ocupadas. Aunque algo intensas, estarán allí cuando lo necesites realmente, y no habrá un confidente mejor.

Prepararte implica cariño y saber hacer más que seguir unas instrucciones al pie de la letra, siempre vas por libre y hay tantas recetas como personas en el mundo. A veces algo fuertes de digerir, otras algo vacías, pero siempre acertadas. Eres una buena ración de croquetas. ¿De qué sabor? Eso solo lo sabes tú.

TE INTERESA.Este es tu relleno de croqueta favorito según tu signo del zodiaco

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta costelación está bajo la influencia de Neptuno, el planeta azul atribuido al mar. Los Piscis son extremadamente sensibles, y se guían más por su intuición y sus emociones que por la razón.

Eres una bandeja de sushi. Y no solo por el mar y el pescado, sino porque hace falta mucha mano fina para prepararte, y eres susceptible de estropearte con facilidad. Hay que consumirte rápido para disfrutar de toda tu profundidad y tus matices.

NOTA:Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.