Descubre qué raza de perro eres según tu signo del zodíaco

El ser humano, desde los comienzos de la historia (y la prehistoria), ha buscado diferentes explicaciones alternativas para construirse una forma de entender el espacio misterioso y siempre nuevo que lo rodea.

Una de las formas para comprender y clasificar el mundo es a través de símbolos, objetos cotidianos en los que condensar ideas más complejas, haciendo poesía de lo cotidiano y enriqueciendo la comprensión de la propia vida.

Siempre se ha dicho que "los dueños se parecen mucho a sus mascotas", y es la pura verdad. Tirando de otro refrán más, sabiduría tradicional inequívoca: "Dime con quién te juntas, y te diré quién eres". Qué clase de compañero canino hayas elegido para que esté a tu lado puede decir mucho de ti y, por supuesto, también puede ser visto desde el prisma astrológico.

Qué raza de perro eres según tu signo del zodíaco

Por todo ello, es posible deducir los arquetipos que cada raza de perro puede construir, y compararlas con los comportamientos básicos que la ciencia de la astrología otorga a las personas nacidas bajo cada una de las constelaciones.

A partir te ahora, no te sorprendas si empiezas a ver patrones en las personas que conocen que tengan el mismo signo zodiacal y tengan todas la misma raza de perro. Nada ocurre por casualidad.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Si naciste bajo el signo de Aries, no te sorprenderá saber que esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

Aries, creo que no te extrañará que tu espíritu canino es un Pitbull. Te enfadas con facilidad y eres un poco cabezota, cuando se te mete algo en la cabeza no hay quien te lo saque. Pero por otra parte, también estás siempre dispuesto a ayudar y dar la cara por tus amigos, con ese instinto tan protector.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

Tu espíritu canino es el Perro salchicha. Siempre alegre y distraído, no dejas que los problemas te influyan demasiado. Eres muy inocente y amable, siempre que alguien te llama la atención intentas establecer contacto con esa persona desde un prisma totalmente positivo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Una costelación en la que rige Mercurio, un planeta pequeño, pero con mucho movimiento energético. Mercurio o Hermes es el dios grecolatino de los viajes, el comercio, pero también se le asocia con la inteligencia o la astucia. Los Géminis se caracterizan por cambios repentinos de humor y bajos niveles de atención, normalmente porque su cabeza está en ebullición constante de ideas.

La raza de perro que más te representa es el Husky siberiano, una especie llena de fuerza y vitalidad, utilizada en algunas partes del planeta para tirar de trineos de nieve. A veces resultas un poco frío, pero en realidad guardas silencio porque tu cabeza no deja de darle vueltas a todo.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

Eres la viva imagen de un Beagle. Atento, extremadamente sensible y siempre pendiente de que los demás estén a gusto. Es un placer tenerte de compañero, siempre estás cuando se te necesita.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Si a los Cáncer los rige la Luna, a los Leo les gobierna el astro complementario, el Sol. Como una estrella brillante, los Leo iluminan el camino a quienes les rodea, son líderes naturales y suelen acabar siendo el centro de atención sin pretenderlo.

Los leones no son cánidos, son grandes felinos, así que no, no puedes serlo. Sin embargo, tu espíritu perruno es un can de tamaño descomunal, el San Bernardo. Es imposible no fijarse en ti cuando estás cerca, alegras la existencia de todos los que te rodean.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta costelación comparte planeta principal con Géminis, porque también está bajo el yugo del inestable Mercurio. Los Virgo toman la parte más cerebral de su energía, siendo normalmente personas con un gran don de palabra y un gran sentido del humor, unos maestros del lenguaje.

Puede que ya lo sospecharas, pero la raza te perro que más representa a tu signo es el Corgi, el más mono y cariñoso de los canes. A pesar de su apariencia afable y una sonrisa eterna dibujada en la cara, los corgies son una de las razas más inteligentes del mundo perruno.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

También muy fértil, la costelación de Libra está regida por Venus o Afrodita, tomando de éste astro la capacidad total para la diplomacia. Siempre son los que solucionan los conflictos en los grupos de amigos, y los primeros en poner la cara apaciguar las cosas.

Eres tan pacífico y siempre estás de tan buen rollo que no podrías ser otra raza que un Pug. No te metes en problemas y no te importa ni un mínimo lo que los demás puedan pensar de ti, vives como quieres y sin molestar a nadie.

La esperanza de vida de los perros varía según la raza y factores físicos Canva

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El planeta que guía a los Escorpio es Plutón, asociado en la cultura grecorromana con la deidad del inframundo, del más allá. Son personas espirituales y con gran capacidad de resiliencia, además, suelen sentir todo de manera exagerada: se enamoran locamente y sufren como nadie las penas.

Eres totalmente un Akita Inu, la misma raza que el perro japonés de la película "Hachiko". Extremadamente fiel con tus amigos, haces todo lo posible para proteger y cuidar a tus seres queridos. Además, ellos saben que siempre estarás ahí para ellos, pase lo que pase.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

Tu espíritu perruno es el Gran Danés, uno de los canes de mayor tamaño conocidos. Destacas por tu inteligencia y tu capacidad para resolver problemas de manera racional. Si alguien necesita ayuda con una tarea de lógica, sabes que eres el primero al que van a llamar.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

Por las influencias planetarias, deberías saber que no eres otro que un Pastor alemán. Eres experto en tareas que requieran memoria y esfuerzo alargado en el tiempo, siempre das el callo sin quejarte. Además, no podrías vivir sin estar en contacto con la naturaleza.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario nacieron bajo la bendición del planeta Urano, dios del cielo y asociado muy frecuentemente con el aire y el talento. Por lo general, son personas muy etéreas, siempre de paso y siempre ocupadas. Aunque algo intensas, estarán allí cuando lo necesites realmente, y no habrá un confidente mejor.

Tu espíritu canino es el del Caniche. Aunque a veces hay que cuidarte un poco porque te tomas todo de manera muy brusca, lo cierto es que no hay amigo como tú que sea tan enérgico. Estás en todos los sitios y en ninguno a la vez, y siempre con una sonrisa en la cara.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta costelación está bajo la influencia de Neptuno, el planeta azul atribuido al mar. Los Piscis son extremadamente sensibles, y se guían más por su intuición y sus emociones que por la razón.

La raza de perro que mejor te representa es el Bichón habanero, uno de los compañeros más peludito. Tremendamente sensible, tan pronto estás de bajón como no cabes en ti de gozo, vives la vida al máximo con las emociones. Siempre sabes detectar cuando alguien necesita un poco de cariño.

NOTA: Este horóscopo diario se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.