Horóscopo de febrero 2025: las predicciones del mes para cada signo del zodíaco

Después de un largo, larguísimo enero que parecía que nunca iba a tocar a su fin, llega el lacónico febrero para ofrecernos una jornada de descanso y alegrías. Ya quedó atrás el tiempo de planificar e imaginar el futuro: ahora llega el momento de comenzar a actuar, de poner los planes en marcha, de prender los motores. Este mes de febrero de 2025 será corto, pero bastante intenso para la mayoría de signos del zodíaco.

Febrero será especialmente relevante tanto para los Acuario como para los Piscis, ya que estaremos bajo la bendición de sus constelaciones. Los nacidos bajo estos signos experimentarán una fuerte conexión con ellos mimos, y verán remarcadas todas sus facetas, tanto las buenas como las malas. En un 2025 que trae muchos cambios para todo el mundo, este segundo mes representa un primer impulso que tomar.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento. Es un tipo de 'mancia' o disciplina de la adivinación, y se lleva practicando desde hace milenios, habiendo sido cultivada por distintas civilizaciones del mundo a lo largo de la historia.

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

Fenómenos celestes del mes de febrero 2025

Luna llena y oposición de 'Amphitrite' (12 de febrero): El 12 de febrero, la Luna alcanzará su fase llena, conocida en esta época como la "Luna de Nieve". Ese mismo día, el asteroide Amphitrite estará en oposición, lo que significa que estará en su punto más cercano a la Tierra y completamente iluminado por el Sol, haciéndolo más visible con telescopios de aficionado.

Conjunción de la Luna y Marte (9 de febrero): El 9 de febrero, la Luna pasará cerca de Marte en el cielo nocturno. Este evento permitirá observar a ambos cuerpos celestes en proximidad, ofreciendo una excelente oportunidad para la observación y la fotografía astronómica.

Alineación planetaria (finales de enero a mediados de febrero): Desde finales de enero hasta mediados de febrero, habrá un desfile de planetas visibles a simple vista, incluyendo Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esta alineación permitirá a los observadores ver múltiples planetas alineados en el cielo nocturno, una experiencia poco común y fascinante.

Calendario lunar en febrero 2025

Cuarto Creciente en Tauro, miércoles 5 de febrero.

Luna Llena en Leo ('Luna de nieve'), miércoles 12 de febrero en Leo.

Cuarto Menguante en Sagitario, jueves 20 de febrero.

Luna Nueva en Piscis, jueves 27 de febrero.

Horóscopo mensual para cada signo del zodíaco febrero 2025

Este mes, el universo no quiere excusas: las oportunidades están sobre la mesa, pero solo para aquellos que decidan moverse. Febrero de 2025 es un mes de acción, de dar el primer paso sin miedo y sin mirar atrás. Ya no es momento de planear, sino de ejecutar.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Si naciste bajo el signo de Aries, no te sorprenderá saber que esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

No más dudas, Aries. Llevas tiempo esperando el momento perfecto y, sorpresa, ese momento es ahora. Marte en tu signo te empuja a la acción sin rodeos. Profesionalmente, un proyecto que parecía estancado comienza a avanzar a toda velocidad. En el amor, no pienses demasiado: si quieres algo (o a alguien), ve a por ello. Consejo: No pidas permiso, simplemente hazlo.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

Tauro, eres de los que prefiere moverse sobre terreno seguro, pero en febrero tendrás que arriesgarte. Un cambio en el trabajo puede parecer desconcertante, pero en realidad, es una oportunidad disfrazada. En lo personal, deja de esperar que los demás den el primer paso. Toma el control. Consejo: Si no sales de tu zona de confort ahora, alguien más lo hará por ti.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Una costelación en la que rige Mercurio, un planeta pequeño, pero con mucho movimiento energético. Mercurio o Hermes es el dios grecolatino de los viajes, el comercio, pero también se le asocia con la inteligencia o la astucia. Los Géminis se caracterizan por cambios repentinos de humor y bajos niveles de atención, normalmente porque su cabeza está en ebullición constante de ideas.

Eres brillante planeando, Géminis, pero febrero te desafía a convertir ideas en acción. Si tienes un proyecto pendiente, arráncalo ya. En el amor, si sigues analizando todo, te quedarás sin oportunidades. Haz lo que sientes sin miedo al qué dirán. Consejo: No más dudas ni excusas. Toma una decisión y síguela.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

Has estado esperando que alguien más tome la iniciativa, pero ese alguien eres tú. En el trabajo, un nuevo reto podría parecer intimidante, pero tienes más capacidades de las que crees. En el amor, deja de ser espectador y sé protagonista. Consejo: Deja de esperar validación externa. Actúa por ti mismo.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Si a los Cáncer los rige la Luna, a los Leo les gobierna el astro complementario, el Sol. Como una estrella brillante, los Leo iluminan el camino a quienes les rodea, son líderes naturales y suelen acabar siendo el centro de atención sin pretenderlo.

Últimamente, has sentido que las cosas no avanzan como quisieras, pero febrero es el mes para cambiarlo todo. En el trabajo, una oportunidad de liderazgo aparece y debes tomarla sin dudar. En el amor, alguien espera que des un paso adelante. Consejo: No te detengas a pensar en fracasos pasados. Es ahora o nunca.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta costelación comparte planeta principal con Géminis, porque también está bajo el yugo del inestable Mercurio. Los Virgo toman la parte más cerebral de su energía, siendo normalmente personas con un gran don de palabra y un gran sentido del humor, unos maestros del lenguaje.

No todo en la vida se puede analizar, Virgo. Febrero te exige menos planificación y más ejecución. En lo profesional, una oferta inesperada puede cambiar tu rumbo. En el amor, las señales están ahí, pero solo funcionan si las sigues. Consejo: Confía más en tu instinto y menos en los datos.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

También muy fértil, la costelación de Libra está regida por Venus o Afrodita, tomando de éste astro la capacidad total para la diplomacia. Siempre son los que solucionan los conflictos en los grupos de amigos, y los primeros en poner la cara apaciguar las cosas.

Basta de postergar, Libra. Este mes es un antes y un después. En lo laboral, se te abre una puerta, pero si no entras rápido, alguien más lo hará. En el amor, deja de preguntarte “¿y si…?” y ve a por lo que deseas. Consejo: No hay caminos intermedios. Actúa con determinación.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El planeta que guía a los Escorpio es Plutón, asociado en la cultura grecorromana con la deidad del inframundo, del más allá. Son personas espirituales y con gran capacidad de resiliencia, además, suelen sentir todo de manera exagerada: se enamoran locamente y sufren como nadie las penas.

Sabes lo que quieres, Escorpio. La diferencia entre conseguirlo o no es si te atreves a dar el paso. En el trabajo, un rival puede intentar adelantarse, pero tu instinto te dirá cómo moverte antes. En el amor, alguien espera que des señales más claras. Consejo: No esperes el momento perfecto, créalo tú.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, los Sagitario suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

Febrero será un mes de velocidad para ti, Sagitario. Lo que empieces ahora tendrá un gran impacto a largo plazo. En el trabajo, una oportunidad fugaz puede cambiarlo todo. En lo sentimental, la química está en el aire, pero depende de ti actuar. Consejo: No lo pienses demasiado, simplemente lánzate.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

Eres disciplinado, Capricornio, pero este mes se trata de enfocar esa energía en lo realmente importante. Deja de cargar con responsabilidades innecesarias y toma acción en lo que realmente te beneficia. Consejo: Prioriza y actúa sin miedo al cambio.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario nacieron bajo la bendición del planeta Urano, dios del cielo y asociado muy frecuentemente con el aire y el talento. Por lo general, son personas muy etéreas, siempre de paso y siempre ocupadas. Aunque algo intensas, estarán allí cuando lo necesites realmente, y no habrá un confidente mejor.

Tu temporada está en marcha, Acuario, y febrero te empuja a hacer lo que realmente quieres. En lo profesional, una idea innovadora puede darte ventaja. En el amor, deja de pensar en lo que pudo haber sido y enfócate en lo que puede ser. No tomes en cuenta la opinión de los demás y actúa pensando en tu propio beneficio, pues nadie mejor que tú sabe lo que verdaderamente necesitas. Consejo: Es momento de romper reglas y hacer las cosas a tu manera.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta costelación está bajo la influencia de Neptuno, el planeta azul atribuido al mar. Los Piscis son extremadamente sensibles, y se guían más por su intuición y sus emociones que por la razón.

Piscis, los sueños son geniales, pero este mes necesitas convertirlos en acción. Un cambio de mentalidad te permitirá avanzar en lo profesional. En el amor, deja de idealizar y actúa en base a la realidad. Deja los idealismos a un lado, vive este momento aquí, en el mundo real y presente, en lo vivo y cambiante. No importa que no marche como quisieras, lo más importante es arrancar el motor, luego ya se irá viendo. Consejo: No esperes a que todo esté perfecto. Actúa con lo que tienes.

NOTA.Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.