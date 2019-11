Efecto Bloomberg: “Lo va a pasar muy mal. Hay muchos candidatos en las primarias demócratas y mucha competencia. Él ha entrado tarde para destacar en la campaña”

¿Bloomberg puede ser un antídoto para los candidatos más radicales, como Elizabeth Warren y Bernie Sanders?, ¿y una respuesta ante el deterioro de la imagen de Joe Biden por el “Ucraniagate”?

Creo que Michael Bloomberg lo va a pasar muy mal. Ya hay muchos candidatos en las primarias demócratas y hay muchísima competencia, y él ha entrado muy tarde como para destacar en la campaña. No veo nada sobre Michael Bloomberg que lo eleve sobre el resto de los muchos candidatos moderados, como Klobuchar, Harris, Booker o Buttigieg. Así que hay alternativas a los candidatos más radicales, como Warren y Sanders. Pero -simplemente- no están obteniendo ninguna tracción de los votantes. Su otro problema es que necesita, al menos, el 4% de los apoyos en varias encuestas de opinión para entrar en el próximo debate del Partido Demócrata. Pero solo tiene alrededor del 2% de los apoyos. Y puede ser difícil consolidarse como un candidato viable si no está en el escenario junto con los favoritos.

¿Las elecciones presidenciales de 2020 podrían convertirse en una batalla entre dos multimillonarios neoyorkinos (Donald Trump y Michael Bloomberg)?

Podría llegar a darse el caso. Pero, la verdad, me parece bastante improbable que el magnate de los medios consiga ser elegido en primer lugar como el candidato a la Presidencia del Partido Demócrata. Hay otros aspirantes que tienen muchas más opciones.

¿El perfil moderado de Bloomberg podría conseguir votos del electorado conservador?

Es posible, pero en el caso de que lo hiciera, tampo serían muchos. Sus propuestas «beben» un poco de cada lado. No es un programa que pueda colocarse claramente en ningún lado del espectro político. Y aunque su programa incluiría algunas propuestas que contentarían a votantes de ambas tendencias, también incluiría algunas muy divisivas. Por ejemplo, él es un gran defensor del control de armas; y eso es algo que auyentaría a muchos votantes conservadores, a pesar de que en otras muchas cosas coincidiesen con él. Por otro lado, aunque es un gran defensor del control de armas, no creo que lo sea tanto de la sanidad pública, como sí que lo es la base demócrata. Además, el apoyo del votante afroamericano -una parte importante del electorado demócrata- es demasiado débil.