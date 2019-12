Martín Guzmán, el niño prodigio que quiere sacar a Argentina de la quiebra

Un superministro curtido en EE UU para sacar al país del abismo. Una tarea titánica para Martín Guzmán, ungido por el presidente argentino Alberto Fernández como ministro de Economía y “flamante salvador de Argentina”. Sin embargo, durante su primera comparecencia no dio detalles de las nuevas medidas. Si que adelantó que mantendrá los objetivos primordiales de frenar la caída de la actividad, eliminar los desequilibrios heredados y devolver la tranquilidad a los mercados teniendo la cuestión social como foco principal.

Guzmán afirmó que no habrá ajuste fiscal en 2020, pero que buscará instalar un sendero hacia el superávit con “deuda modificada”, algo que implícitamente deja la puerta abierta a nuevos impuestos en Argentina –un tema tabú”- y a una futura renegociación de la deuda. En ese sentido, dijo que ya está en plena discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para adaptar al nuevo plan local el programa que ya existe con el país y evadió la pregunta sobre si pagarán o no los vencimientos urgentes de deuda.

Guzmán indicó que buscará frenar la caída de la caída del PBI. Dijo además que habrá un plan para bajar la inflación que supera el 50% y negó, por ahora, cambios en las actuales restricciones cambiarias implantadas por la última gestión económica de Mauricio Macri, con el llamado cepo a la divisa verde, que impide que los argentinos no puedan comprar más de 200 dólares al mes.

Además, como ya dijo el presidente, hay un problema de quiebra, si bien Guzmán matizó diciendo que existe "virtual default”. Básicamente es muy posible que apenas se paguen deudas y que congele tarifas energéticas durante el primer año, para dar oxígeno a los argentinos y alentar el consumo. Sin embargo, no explicó cómo piensa reducir la inflación.

Un experto en deuda con perfil progresista

Martín Guzmán, el joven de 37 años investigador de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, recibió el ofrecimiento de Fernández después de presentarle un plan “agresivo” para negociar la deuda externa. Es un niño prodigio que abandonó Argentina a los 25. Un año antes de finalizar su doctorado en Brown University, en el año 2012, Guzmán había sido convocado por la Asociación Internacional de Economía para comentar una investigación de Joseph Stiglitz.

Desde entonces, el argentino se convirtió en un discípulo del Premio Nobel de Economía 2001, quien lo llamó y lo sumó a su equipo en la escuela de negocios de la Universidad de Columbia. Guzmán venía trabajando allí en la programación de políticas y propuestas sobre macroeconomía y desarrollo económico. Desde ese lugar llegó a asesorar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en temas de deuda.

Es además muy crítico del manejo que hizo de la economía el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof en el ministerio. Considera que el Estado debe ser un sujeto activo y presente, pero no debe asfixiar al sector privado. Sin embargo cuenta con la venia de CFK, actual vicepresidenta.

Para este economista, el Gobierno kirchnerista “actuó como si se pudiese manejar una economía controlando los precios todo el tiempo”. Sostiene que eso no funciona de forma permanente. Pero en cualquier caso no es casualidad su desembarco. El ya llevaba años preparando su tesis magistral: Argentina. El buscó el nombramiento y lo logró con ese plan que todavía no sabemos.