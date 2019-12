El “impeachment”, obligación para los demócratas, acicate para los republicanos

¿Cómo cree que puede afectar el juicio político al presidente Trump a las elecciones presidenciales del próximo año?

Aunque es poco probable que el proceso ayude a la causa de Donald Trump, sí que «encenderá» a su base. Una base que no es muy grande y que ya está bastante movilizada, por cierto. También ayudará a movilizar a los votantes demócratas, que habrían sido menos contundente en su apoyo al liderazgo del Partido Demócrata si no se hubiera iniciado un proceso de «impeachment». La opinión de que las acciones de Trump se ajustaban al estándar constitucional de los cargos «enjuiciables» es ampliamente compartida por una amplia gama de expertos, por lo que sería muy difícil para los demócratas no aprovechar la situación y proceder al juicio político. Y a pesar de todo, los líderes demócratas no procedieron hasta que hubo suficientes evidencias como para iniciar el proceso y hasta que los representantes moderados de distritos marginales comenzaron a movilizarse. De hecho, muchos se opusieron a la acusación directa. Los apoyos a estos representantes moderados son muy sensibles a los votantes indecisos, y el cambio en la dirección del juicio político entre los independientes fue casi tan grande como entre los demócratas. Por supuesto, todo esto depende de cómo se desarrollen los hechos en los próximos meses, porque las opiniones sobre la acusación están divididas de una manera bastante equilibrada.

¿Por qué iniciaron los demócratas un proceso tan serio contra el presidente Trump aun sabiendo que no iba a superar la votación en el Senado?

El desarrollo de los hechos por los que el presidente ha sido acusado son tan claros, y había tantos indicios como para que los hechos fueran investigados, que, la verdad, no creo que hubiesen tenido otra opción. Lo único sujeto a interpretación es si la malversación es lo suficientemente grave como para justificar su destitución. Pero dada la fuerza de las evidencias, si los líderes demócratas no se hubieran decidido a iniciar la acusación, habrían tenido que hacer frente a una revuelta de las bases del partido. El hecho de que sea poco probable que el Senado declarase culpable al presidente no era lo único relevante en la situación. Los demócratas tampoco tienen prisa por presentar los artículos al Senado. Ahora hay una batalla sobre las reglas por las que el Senado llevará a cabo el debate. Si los republicanos se resisten a intervenir en un debate abierto y exhaustivo, serán acusados ​​de ser cómplices en la obstrucción a la Justicia. Y si permiten ese debate –si los testigos de la Administración se ven obligados a participar– el escenario podría volverse terrible para los republicanos. También es posible que los cargos no se lleguen a presentar ante el Senado. Si fuese éste el caso, la sospecha acecharía al presidente, lo que sería muy perjudicial para su imagen.

Esa imagen del presidente se ha visto comprometida frente a la opinión pública internacional. ¿Afectará esto a la política exterior de la Administración Trump y a las relaciones diplomáticas de Estados Unidos?

Lo más probable es que esto refuerce sus instintos populistas y proteccionistas. Su vehemencia es ampliamente compartida por los votantes, por lo que realizar una política exterior de línea dura puede ayudarle a compensar sus deficiencias en otros campos.