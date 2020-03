“The Guardian” critica la torpeza de Sánchez en la gestión del coronavirus

Hace unos días el diario The New York Times criticó duramente al Gobierno español por la gestión del coronavirus. Ahora es el rotativo británico The Guardian el que arremete contra la “tardía” actuación del Gobierno de Pedro Sánchez

El artículo, firmado por su corresponsal en España Giles Tremlett, remarca que países como Suiza, Francia y Austria, fronterizos con Italia, principal foco de la infección en Europa, están sobrellevando mejor la crisis sanitaria. “España pensó que estaba lo suficientemente lejos” de Italia, señala el texto.

La crónica hace hincapié en la marcha del 8M, del Día Internacional de la Mujer, pero también el viaje de hinchas del Valencia a Bérgamo para ver a su equipo en el partido contra el Atalanta. Ese mismo fin de semana se celebraron también mítines políticos, como el de Vox, en Madrid, que reunió a 9.000 personas. Sin embargo, el rotativo remarca que en esas fechas ya habían saltado las alarmas y diversos organismos internacionales habían advertido de los riesgos de la infección, como era el caso del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

“A finales de febrero y principios de marzo, con temperaturas por encima de veinte grados, las terrazas y los bares de Madrid estaban repletas de gente feliz, haciendo lo que a los madrileños les gusta más, sociabilizar”, describe. Eso “significa abrazándose, besándose y charlando animadamente a pocos centímetros del rostro de otra persona”, agrega.

El diario asegura que por culpa de la “mala coordinación” cuando se cerraron las escuelas y universidades de Madrid se produjo un “ambiente de vacaciones en que los bares y parques estaban llenos y muchas familias salían hacia sus casas de la playa”.

Trimlett también recuerda las palabras del director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, quien a principios de febrero dijo que “España sólo tendrá un puñado de casos”. El corresponsal considera que el Gobierno español “reaccionó tarde y torpemente” y recalca que “al país le faltaba equipamiento básico” como respiradores, ropa protectora para los sanitarios y ha tardado además en comenzar a adquirir test para el COVID-19.

“España tiene un magnífico sistema de cuidados primarios, pero sus hospitales han sido golpeados por una década de austeridad desde la crisis financiera”, indica el periódico, que además recuerda que España cuenta con un tercio de las camas hospitalarias per cápita respecto a Austria y Alemania.