La prometida de Boris Johnson también da positivo en coronavirus

Carrie Symonds, la prometida del primer ministro británico, Boris Johnson, está contagiada de coronavirus. Así lo ha reconocido, después de haber pasado los últimos días en la cama con síntomas del Covid-19. Symonds, que a sus 32 años espera un hijo del “premier”, no compartía las mismas habitaciones, ya que éste permanece aislado desde que se le detectara la enfermedad.

No obstante, después de siete días de descanso, Symonds dice sentirse mejor. “Pasé la semana pasada en cama con los principales síntomas del coronavirus. No he necesitado hacerme una prueba y, después de siete días de descanso, me siento más fuerte y estoy mejorando”, ha declarado.

“Estar embarazada con el Covid-19 es obviamente preocupante. Para otras mujeres embarazadas, les aconseja que lean y sigan la guía más actualizada, que yo encontré muy tranquilizadora”, ha dicho. Johnson declaró el viernes que permanecía aislado con síntomas leves de Covid-19, incluida una temperatura elevada, siete días después de que dio positivo por primera vez para el nuevo coronavirus que causa la enfermedad respiratoria.