Ya hay casi 1,5 millones de casos de coronavirus en el mundo

La pandemia de coronavirus que afecta a 184 países se aproxima ya a los 1,5 millones de casos confirmados, entre los cuales hay más de 88.500 fallecidos, aunque también cerca de 330.000 personas recuperadas, según el balance proporcionado este jueves por la Universidad Johns Hopkins.

En concreto, el cómputo global arroja 1.484.811 casos confirmados, siendo Estados Unidos el país más afectado, con 432.132.

En cuanto a los fallecidos, la cifra se acerca peligrosamenta a las 90.000. En total, hay 88.538 víctimas mortales, la mayoría de las cuales se concentran en Italia, con 17.669.

Mientras que ya hay 329.876 pacientes recuperados, la mayoría en China, con 77.639.

Un día más, Estados Unidos sigue en la primera posición del ranking mundial. En la última jornada ha sufrido un fuerte repunte, tanto en el número de casos, sumando más de 30.000, como de muertes, con cerca de 2.000 más, lo que eleva su balance a los 432.132 casos citados y 14.187 fallecidos. Según recoge Europa Press, Nueva York sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país, con más de 150.000 casos y más de 6.000 muertos.

La segunda posición vuelve a ser para España, que cuenta 146.690 casos confirmados -6.180 más que el día anterior-, entre ellos 14.555 fallecidos (757 más) y 48.021 curados (4.813 más), de acuerdo con las cifras ofrecidas el miércoles por el Gobierno.

Italia completa el podio con cerca de 140.000 casos y unas 17.700 muertes, lo que suponen 542 más que en la jornada previa, lo cual confirma la tendencia a la baja de los últimos días. Además, ha registrado una cifra récord de 2.009 pacientes curados en un día, lo que eleva el total a 26.491.

A continuación se sitúa Alemania, que ha desbancado a Francia de la cuarta posición con 113.296 infectados, 2.349 decesos y 46.300 recuperaciones. Así, Francia cae al quinto puesto, con 83.080 casos, 10.887 muertes y 21.461 personas curadas.

China, epicentro de la pandemia y otrora el país más afectado, se sitúa ya en el sexto lugar con un saldo de 82.867 casos, 3.339 víctimas mortales y 77.639 personas recuperadas. Tras una jornada en la que no había detectado ningún caso, este jueves sí lo ha hecho, siendo dos de transmisión local y 61 procedentes del extranjero.

Por encima de los 60.000 contagios se encuentran Irán -64.586 casos, 3.993 muertes y 29.812 curados- y Reino Unido, que ha identificado 61.474 enfermos, 7.111 fallecidos y 345 recuperados. A continuación, si bien a cierta distancia, está Turquía, que roza los 40.000 casos, entre ellos 812 muertes y 1.846 personas que han superado el Covid-19.

Bélgica ha rebasado los 23.400 casos confirmados y registra ya 2.240 decesos, aunque también 4.681 curados. Con cifras similares, Suiza muestra un balance de 23.280 casos, unas 900 personas fallecidas y otras 9.800 curadas.

Países Bajos ha superado ya el umbral de los 20.000 casos de coronavirus, con 2.255 muertes y 272 pacientes recuperados. Por debajo se sitúan Canadá, con cerca de 19.300 casos, 436 muertes y 4.646 curados; Brasil, que se mantiene como el país más afectado de América Latina, con cerca de 16.200 casos, 820 fallecidos y 127 recuperaciones; Portugal, con más de 13.140 casos, 380 víctimas mortales y 196 recuperados; y Austria, que se aproxima a los 13.000 casos, incluidas 230 muertes y 4.512 curaciones.

Corea del Sur, que llegó a ser uno de los países más golpeados por el Covid-19, ha registrado este jueves 39 casos nuevos, la cifra más baja desde finales de febrero, cuando se alcanzó un pico de 909 positivos. El total llega a los 10.423, con 204 muertes y 6.973 personas que han derrotado al virus. En un rango similar se encuentran Israel --9.404 casos, 73 muertes y 801 recuperados--; Rusia -8.672 contagiados, 63 fallecidos y 580 curados-; y Suecia: 8.419 casos, 687 decesos y 205 recuperados.

Irlanda, Noruega y Australia han superado ya los 6.000 casos, mientras que India está a punto de alcanzarlos. Dinamarca, Chile, República Checa y Polonia están por encima de los 5.000 y Rumanía, Japón, Ecuador, Perú, Pakistán y Malasia han rebasado los 4.000. Filipinas, México y Luxemburgo cuentan más de 3.000 e Indonesia, Arabia Saudí, Serbia, Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Finlandia, Tailandia, Qatar, República Dominicana y Colombia han sobrepasado los 2.000.

Por su parte, Grecia, Suráfrica, Argentina, Ucrania, Singapur, Islandia, Argelia, Egipto, Croacia, Marruecos, Nueva Zelanda, Irak, Estonia, Moldavia, Eslovenia y Bielorrusia han registrado más de un millar de casos. También hay países en los que aún no se han registrado casos, ya sea porque no disponen de test o porque no comparten información.