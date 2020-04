“Súmate hoy”: La masiva campaña on-line de Biden

“Necesitamos también tu ayuda para mantener este impulso. Sé que los tiempos son duros pero, si estás disponible, por favor súmate hoy”.

Una frase repetida hasta la saciedad en los masivos correos electrónicos diarios que la cúpula demócrata lleva semanas enviando sin previa suscripción. Cuando la bandeja de entrada del correo de esta periodista empezó a llenarse con mensajes de Joe Biden nombrándome directamente y hablándome en primera persona para unirme a su campaña y conseguir mi apoyo en las próximas elecciones presidenciales, supe que el Partido Demócrata iba a multiplicar todos sus esfuerzos, sin límites, por impulsar su candidatura.

A pesar de no haber sido designado todavía oficialmente como el candidato presidencial demócrata a la espera de celebrarse la convención demócrata en agosto, pospuesta por el coronavirus. A pesar de no solicitar la suscripción con antelación a ninguna plataforma para recibir esos email. Y a pesar de no poder votar en las próximas elecciones de noviembre como residente extranjera.