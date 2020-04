Noruega reabre las guarderías tras mantener bajo control la pandemia

Noruega siga los pasos de Austria, Dinamarca, República Checa y Alemania para regresar paulatinamente a la normalidad tras las restricciones impuestas para frenar el coronavirus. Así, este lunes el Gobierno conservador de Erna Solberg dio el primer paso al reabrir las guarderías. Los estudiantes de primaria tendrán que esperar hasta el 27 de abril.

“Con esta apertura gradual, esperamos seguir manteniendo bajo control los contagios”, explicó Solberg, durante una visita a una guardería que reanudó su actividad. “Si todo el mundo se ciñe a las normas para prevenir contagios, creemos que [la reanudación de actividades] funcionará”, destacó la primera ministra noruega a la cadena TV2. Apenas el 50% de los jardines de infancia reabrieron ayer sus puertas tras cinco semanas de inactividad, pero se calcula que la cifra se eleve al 90% el miércoles. Y es que los centros deben garantizar grupos reducidos de niños, reforzar la higiene y escalonar la hora de recogida de los padres.

Como en Dinamarca, algunos padres han mostrado sus reservas a la decisión del Gobierno. Pese a que el ministro de Educación, Guri Melby, les garantizó que “ir a prescolar es seguro”, el 24% de los padres no quería enviar a sus hijos de regreso y el 13% no estaba seguros, según una encuesta realizada el fin de semana por la cadena pública NRK. Los críticos con la medida han creado en Facebook un grupo bautizado como “Mi hijo no debería ser un conejillo de indias para COVID-19”, mientras que una petición en línea contra la reapertura ha recabado cerca de 30.000 firmas.

Para prevenir contagios, el Gobierno prevé que los niños menores de tres años deberán estar en grupos de tres bajo la supervisión de un adulto. Los que tienen entre tres y seis años pueden permanecer en grupos de seis.

Según la hoja de ruta noruega, los fisioterapeutas y psicólogos también pudieron regresar al trabajo ayer, y los peluqueros y dermatólogos también abrirán esta semana. Si bien se ha permitido que muchas tiendas permanezcan abiertas, los bares y la mayoría de los restaurantes continuarán manteniendo sus puertas cerradas. Los eventos culturales y deportivos permanecerán prohibidos hasta al menos el 15 de junio.

Con unos 5,4 millones de habitantes, Noruega sumaba ayer 7.103 casos de coronavirus y 165 muertos. En los últimos días, el país nórdico ha observado una caída en los nuevos ingresos de pacientes con coronavirus a los hospitales, y a principios de abril el Gobierno anunció que consideraba que el brote estaba “bajo control”. Además de las muchas restricciones y regulaciones que siguen vigentes, las autoridades noruegas ahora dependen del rastreo a través de una aplicación y pruebas generalizadas para contener la epidemia.