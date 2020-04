Italia reduce contagios y hospitalizados

Hasta la fecha, 24 de abril, el número total de personas que han contraído el virus es de 192.994, con un aumento en comparación respecto de la jornada de ayer de 3.021 casos nuevos. El número total de personas positivas actualmente es de 106.527, con una disminución de 321 asistidos en comparación con ayer.

2.173 positivos se encuentran en cuidados intensivos, con una disminución de 94 pacientes en comparación con ayer. 22,068 personas están hospitalizadas con síntomas, con una disminución de 803 pacientes en comparación con ayer.

82.286 personas, equivalentes al 77% de las personas actualmente positivas, están aisladas sin síntomas o con síntomas leves. En comparación con ayer, 420 murieron personas y el total asciende a 25.969. El número total de los egresados ​​y recuperados aumenta a 60.498, con un aumento de 2.922 personas en comparación con ayer.

En detalle, actualmente hay 34.368 casos positivos en Lombardía, 12.509 en Emilia-Romaña, 15.391 en Piamonte, 9.679 en Véneto, 6.133 en Toscana, 3.437 en Liguria, 3.273 en las Marcas, 4.492 en Lacio, 2.943 en Campania, 1.827 en la Provincia Autónoma Trento, 2.933 en Apulia, 1.320 en Friuli Venecia Julia, 2.320 en Sicilia, 2.079 en Abruzos, 1.093 en la Provincia Autónoma de Bolzano, 322 en Umbría, 804 en Cerdeña, 821 en Calabria, 354 en Valle de Aosta, 229 en Basilicata y 200 en Molise.

Según un estudio publicado este viernes por el Instituto Superior de Salud (ISS), el 44,1% de los contagios registrados en el país se ha producido en las residencias de ancianos, mientras que el 24,7% ha tenido lugar en los hogares, el 10,8% en los hospitales y el 4,2% en los lugares de trabajo. Los datos se basan en una muestra de 4.500 casos registrados entre el 1 y el 23 de abril.

Así las cosas, el presidente del ISS, Silvio Brusaferro, ha recalcado que aunque el número de contagios se está reduciendo sigue siendo necesaria la “prudencia”, habida cuenta de que la situación no es igual en todo el país. “El hecho de tener datos positivos no quiere decir bajar la guardia”, ha insistido Brusaferro se ha mostrado partidario de “ir paso a paso” puesto que los contagios pueden dispararse de nuevo y ha reconocido que la vida “no será como antes hasta que no haya terapias pero sobre todo una vacuna” contra la Covid-19.