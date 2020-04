Las siete claves de la desescalada francesa

“Debemos aprender a vivir con el virus”. Éstas fueron las palabras del primer ministro francés, Édouard Philippe, cuando anunció este martes el plan del país para levantar su bloqueo. Francia ha estado en un estricto encierro desde el 17 de marzo para combatir el Covid-19, que ha matado a más de 23.600 personas. Éstas son las líneas generales del plan francés de desescalada:

1. Salvadas 62.000 personas por el confinamiento

“Nunca en la historia de nuestro país habíamos conocido una situación así, ni durante las guerras ni durante la ocupación”, destacó Philippe. El primer ministro francés agregó que las medidas de confinamiento habían salvado 62.000 vidas al mes, pero enfatizó que el riesgo de una segunda ola es “grave”. Por eso, instó a los franceses a que no relajen sus esfuerzos y sigan adhiriéndose a las estrictas reglas de distanciamiento social, advirtiendo que si los indicadores, incluido el número de casos y hospitalizaciones, no están en el lugar donde deberían estar antes del 11 de mayo, el Gobierno puede posponer la relajación de restricciones. El primer ministro también enfatizó que tomar demasiado tiempo para levantar las restricciones podría tener “efectos nocivos”, especialmente en la economía.

“Debemos proteger a los franceses sin inmovilizar a Francia hasta el punto del colapso”, aseguró Philippe describiendo salir del encierro como caminar “una delicada cresta”. “Un poco de descuido y la epidemia volverán a comenzar, un poco de prudencia y todo el país se hundirá. El objetivo de la estrategia que acabo de exponer es permitirnos mantener esta cresta”, continuó.

2. El alivio de las restricciones no será uniforme

Philippe dijo que como “la circulación del virus no es uniforme”, el levantamiento de las restricciones tampoco lo será. Como tal, las áreas más afectadas por la pandemia, como el este del país y la región de París, pueden tener que lidiar con restricciones que otras partes del país pueden levantar. La primera fase de desescalada durará tres semanas y se extenderá hasta el 2 de junio, momento en el cual el Gobierno anunciará nuevas medidas dependiendo de cómo esté evolucionando la pandemia.

3. Test y mascarillas

Según el primer ministro, el país tendrá suficientes máscaras faciales cuando las restricciones comiencen a levantarse el 11 de mayo. Dijo que el país actualmente recibe 100 millones de máscarillas quirúrgicas por semana y que se entregarán 20 millones adicionales antes del 11 de mayo. El público en general podrá comprarlos en farmacias y supermercados, así como en una nueva plataforma en línea administrada por el servicio postal.

También anunció que la capacidad del diagnóstico clínico aumentará hasta 700.000 a la semana desde el 11 de mayo.

4. ¿Qué pasará con las empresas?

La mayoría de las empresas pueden reabrir a partir del 11 de mayo, pero los cafés, bares y restaurantes permanecerán cerrados por más tiempo. Los mercados y los centros comerciales también pueden reanudar el trabajo, pero las autoridades locales tienen el poder de descartar la reapertura si lo consideran necesario. El primer ministro también pidió que los empleados continúen trabajando desde casa si es posible. Se ha instado a las empresas que no pueden operar por teletrabajo a establecer turnos para que los trabajadores no estén todos juntos al mismo tiempo.

5. ¿Cuándo vuelven a abrir las escuelas?

No todas las escuelas volverán a abrir al mismo tiempo. Las escuelas preescolares y primarias pueden reabrir sus puertas el 11 de mayo, pero la educación secundaria solo se reanudará para algunos el 18 de mayo y es poco probable que los liceos abran hasta principios de junio. Las escuelas tendrán que adaptarse para respetar algunas reglas que incluyen no más de 15 alumnos por clase. Sobre el tema de las mascarillas, no serán necesarias en preescolar, donde es menos probable que los niños puedan usarlas adecuadamente, pero serán obligatorias para los alumnos de educación secundaria.

6. Evitar los viajes

Hasta ahora, a los residentes franceses solo se les permitía acudir a su tienda local, farmacias o centros de salud siempre que lo justificaran. A partir del 11 de mayo, el formulario ya no será necesario y se permitirán viajes en automóvil de hasta 100 kilómetros. Cualquier cosa por encima de ese umbral aún requerirá justificación. Los viajes a través del país permanecerán restringidos con trenes que tienen un servicio reducido. El transporte público también funcionará con una capacidad reducida y las mascarillas serán obligatorias cuando se usen.

7. Ni festivales ni fútbol profesional

Los cines, teatros, museos y salas de conciertos, como cafeterías, bares y restaurantes, permanecerán cerrados el 11 de mayo. Las playas sigarán inaccesibles hasta el 1 de junio, mientras que es poco probable que los servicios religiosos se reanuden hasta el 2 de junio. Las reuniones privadas y públicas se restringirán a 10 personas y las reuniones de más de 5.000 personas, incluidos festivales y eventos deportivos, no se reanudarán hasta septiembre. “La temporada 2019/2020 de deportes profesionales, especialmente fútbol, no podrá reanudarse”, anunció Philippe.