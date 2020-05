La UE suspende la entrega de 10 millones de mascarillas chinas por ser defectuosas

La Comisión Europea ha informado este jueves que ha suspendido la entrega de 10 millones de mascarillas de China destinadas a los Estados miembros y a Reino Unido después de que dos socios se hayan quejado de la falta de calidad del material recibido.

Como parte de los esfuerzos para afrontar la crisis del coronavirus, la Comisión Europea organizó la compra de material de protección para los profesionales de la sanidad.

Después de la entrega de 1,5 millones de mascarillas a 17 de los 27 Estados miembros, cabe recordar que España se quedó fuera del lote al no solicitar el material, el ministro polaco de Sanidad, Lukasz Szumowski, lamentó que las 600.000 mascarillas recibidas no tenían el certificado de la Unión Europea y no cumplían con los estándares necesarios para su distribución.

“Hemos decidido suspender la entrega de estas mascarillas”, ha informado hoy el portavoz de la Comisión, Stefan De Keersmaecker. “Vamos a analizar qué acciones podemos tomar si estas mascarillas no cumplen con los estándares de calidad".