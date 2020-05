Trump sopesa que la vacuna del covid-19 sea gratis y esté lista este año

El presidente Donald Trump ha dicho que el Ggobierno de EE UU está trabajando con otros países para desarrollar, rápidamente, una vacuna para prevenir la infección por el coronavirus y al mismo tiempo prepararse para su distribución una vez que esté listo. Preguntado por periodistas si la vacuna sería de acceso libro, el mandatario respondió: “En realidad estamos considerándolo”.

En un evento en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en el que muchos funcionarios de la administración usaron máscaras pero el presidente no, Trump expresó su esperanza de que una vacuna sea descubierta antes de fin de año, y dijo que su administración movilizaría todas sus fuerzas para distribuir dicha vacuna.

Trump señaló que el gobierno invertiría en todas las principales opciones de vacuna contra el coronavirus, y dijo que hay una lista que se ha reducido a 14 ensayos potenciales con buenas perspectivas. El ex ejecutivo de GlaxoSmithKline, Moncef Slaoui, a quien Trump recurrió para ayudar en el desarrollo de la vacuna, expresó su optimismo en que se harán progresos antes de fin de año. “Recientemente he visto datos de un ensayo clínico con una vacuna contra el coronavirus. Y estos datos me hicieron sentir aún más seguro de que podremos suministrar unos cientos de millones de dosis para fines de 2020”, dijo.

Slaoui no mencionó qué vacuna, pero una desarrollada por Moderna Inc con la ayuda de los Institutos Nacionales de Salud recientemente obtuvo la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para avanzar a la siguiente fase de ensayos clínicos. Slaoui había sido miembro de la junta de Moderna antes de asumir su nuevo cargo en los Estados Unidos.

Un año, la media que pronostican los expertos

Los expertos han advertido de que probablemente llevará de 12 a 18 meses o más preparar una vacuna para los ciudadanos. El presidente ha tratado de acelerar ese período de tiempo a la vez que minimiza la necesidad de una vacuna, ya que alienta a los diferentes estados del país a reabrir sus economías.

El presidente dejó haya o no haya vacuna el país va a seguir adelante. “Con o sin vacuna estamos de regreso”, dijo Trump. El presidente, que recibió críticas por no coordinarse con los países europeos sobre las restricciones de viaje en las primeras etapas de la pandemia, afirmó que el mundo está cooperando para desarrollar una vacuna. “Tenemos países que son aliados ... tenemos algunos países, francamente, que no son aliados con los que trabajamos muy estrechamente”, dijo Trump.

El esfuerzo de la vacuna de Trump se ha denominado “Operación Warp Speed” (velocidad de la luz) e involucra al gobierno, el ejército y la industria de EE UU. Además de Slaoui, el presidente dijo que el general Gus Perna, comandante del Comando de Material del Ejército de EEUU, supervisaría la logística. “Mientras aceleramos las fases finales de los ensayos de vacunas, Operation Warp Speed ​​acelerará simultáneamente su proceso de fabricación y fabricación”, dijo Trump.

Trump dijo que el gobierno federal invertiría en la fabricación de las principales opciones de vacunas antes de que fueran aprobados. Añadió que el esfuerzo también incluiría medidas para aumentar la producción de suministros necesarios para la distribución de una eventual vacuna. “Cuando la vacuna esté lista, el gobierno de EEUU desplegará todos los aviones, camiones y soldados necesarios para ayudar a distribuirla entre el pueblo estadounidense lo más rápido posible”, dijo.