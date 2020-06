Escándalo en Argentina por el espionaje ilegal a Cristina Kirchner, periodistas y jueces

El principio de otra trama de espionaje en Argentina. Cristina Kirchner se presentó ante el juez Federico Villena para reconocer la autenticidad del material del espionaje ilegal en su contra. Acompañada por su abogado Carlos Beraldi, la vicepresidenta inauguró lo que será un largo desfile de las víctimas de los seguimientos encabezados por la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri. Horacio Rodríguez Larreta, fotografiado en forma clandestina junto a Emilio Monzó en un bar, fue citado para mañana.

CFK aseguró que la causa judicial es “un verdadero e inédito escándalo” y responsabilizó directamente a Mauricio Macri por el espionaje, además de marcar la complicidad de la Corte Suprema en la difusión ilegal de escuchas de las que fue víctima y señalar el rol de los medios en el dispositivo de persecución.

La ex presidenta difundió por Twitter un vídeo en el que mostró su traslado hacia el tribunal federal de Lomas de Zamora. “A diferencia de cuando me citaba el juez Claudio Bonadío en causas armadas no me sigue ninguna moto”, visibilizó CFK y recordó que en las convocatorias del fallecido magistrado “llegaron a trasmitir en vivo mis desplazamientos por la ciudad”. Tras ese pie, Cristina Kirchner ironizó: “Es raro que no lo hagan porque la causa judicial por la que soy convocada es un verdadero e inédito escándalo.”

“La AFI que dependió en forma directa de Mauricio Macri utilizó a narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político a opositores como a sus propios dirigentes”, sintetizó la vicepresidenta y luego agregó: “Pensar que ese gobierno, el de Macri, le vendió a todos que venían a combatir el narcotráfico. ¡Cuánta mentira y cuanto cinismo!”.

La ex mandataria dijo también que al enterarse del seguimiento desde la AFI macrista no pudo evitar recordar el caso de la difusión ilegal de las escuchas de sus conversaciones con Oscar Parrilli –el aquel entonces jefe de los Servicios Secretos-. “Pensé que la Corte iba a intervenir, pero nada de eso ocurrió”, señaló CFK, para luego destacar que sus charlas se divulgaron durante meses por distintos medios sin que nadie hubiese hecho nada.

Cabe recordar que la ex presidenta y su difunto marido Néstor Kirchner también estuvieron acusados de utilizar a la entonces SIDE –Servicios Secretos- para espionaje.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que también se presentará ante la Justicia mañana como “víctima”. Rodríguez Larreta, en una entrevista a la CNN, pidió que se investigue todo "a fondo y que "está convencido de que Mauricio Macri no tiene nada que ver”.

“Estoy convencido de que ni Mauricio Macri ni su gobierno han tomado ninguna decisión política en esta dirección”, aseveró. Pues "si hubo un Gobierno que ha demostrado transparencia y calidad institucional, respeto a las libertades e independencia de poderes fue el de Macri”.

Con todo, el jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenas Aires, reconoció que hay mucho cansancio ante este modus operandi de las agencias de Inteligencia argentinas. Rodríguez Larreta espera que "de una vez por todas” todos políticos se pongan de acuerdo para atajar este problema “de raíz”.