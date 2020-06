Prohibido demandar a Trump en caso de infectarse de coronavirus

El presidente Donald Trump retomará sus mítines y que el primero tendrá lugar en Tulsa (Oklahoma) el próximo 19 de junio. Ese día se conmemora la liberación de los esclavos en Tulsa.

Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca, ha explicado que el día es importante para el presidente Trump y que espera compartir los avances logrados por su Gobierno con la comunidad afroamericana, «muy cercana y querida».

El problema es que Tulsa también fue también escenario de uno incidentes racistas más violentos de la historia estadounidense, cuando entre el 31 de mayo y el 1 de junio una turba de residentes blancos prendió fuego a parte del próspero barrio negro de Greenwood.

Murieron entre 75 y 300 personas, las estimaciones varían, y no menos de 10.000 personas perdieron sus casas. Otro problema añadido al mitin es que Estados Unidos ha sumado otros 20.000 positivos por coronavirus en las últimas 24 horas (ya son 2 más de millones) y otros 847 muertos (para un total de 115.000).

Prohibido denunciar a Trump

Según ha informado la cadena CNN, la campaña presidencial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se hace responsable de que los asistentes al mitin de Tulsa se contagien de coronavirus y les pide no demandar en caso de que así sea.

Los asistentes al evento, el primero que llevará a cabo Trump tras el parón ocasionado por la pandemia, deben confirmar su asistencia al mitin y, al registrarse, tienen que aceptar un descargo de responsabilidad en el que declaran que reconocen que “existe un riesgo inherente de exposición a la COVID-19 en cualquier lugar público donde haya personas presentes”.

“Al asistir al mitin, usted y cualquiera asumen voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición a la COVID-19 y están de acuerdo en no responsabilizar a Donald J. Trump for President Inc., al BOK Center -donde tendrá lugar el evento-, a ASM Global o cualquiera de sus afiliados, directores, funcionarios, empleados, agentes, contratistas o voluntarios de cualquier enfermedad o lesión”, puede leerse en la advertencia.