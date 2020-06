Encerrada durante 26 años en una “casa de los horrores” en Rusia

Una mujer de 42 años ha vivido desde los 16 encerrada en una casa en unas condiciones terribles. Por muy extraño que parezca, Nadezhda Bushueva se “acostumbró” a esa forma de vida y no hizo nada por salir de allí. Sólo la enfermedad de su anciana madre la obligó a salir de las cuatro paredes de su casa en la localidad rusa de Arefinsky, informa “The Sun”.

Su madre Tatyana quería proteger a Nadezhda de los “peligros del mundo exterior” y vivían en una casa aislada, sin electricidad ni agua caliente, en la que han pasado encerradas los últimos 26 años. Cuando su hija acabó los estudios, Tatyana no le permitió trabajar o seguir estudiando y llevaban una vida cada vez más solitaria.

Cuando Tatyana cayó enferma, Nadezhda fue a una oficina municipal en Tovarnov donde contó cómo había vivido más de la mitad de su vida encerrada en una casa llena de ratas y gatos. Confesó que dormía con su madre en la misma cama: “Mi vida es peor que la de un gato. Ellos tienen más derechos. Ya ni siquiera existo. Soy un muerto viviente”, dijo.

Los gatos con los que vivían iban muriendo y sus cuerpos sin vida quedaban repartidos por la casa sin que nadie hiciera nada por deshacerse de ellos. se murieron. Una de las cosas más impactantes fue la imagen de Nadezhda. Tenía un enorme bulto de pelo en la parte posterior de la cabeza. No se peinaba, no se lo lavaba... Confesó que no se aseaba desde 2006.

Los funcionarios de Tovarnov que la atendieron se sorprendieron por la durísima historia que les contó e indicaron que a pesar de todo “no está loca”. “Queríamos alimentarla, le preparamos unos sandwiches pero no comió nada”, lamentaron. Nadezhda no sabía cómo funcionaba el mundo exterior y no pudo viajar al hospital con su madre cuando fue hospitalizada.