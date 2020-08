Lukashenko: “Si no queréis violencia, no provoquéis”

Las huelgas en las fábricas bielorrusas, a las que se sumaron los gigantes industriales como Belaruskali o Naftan, continúan este lunes en el noveno día de protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto.

Miles de trabajadores demandan el cese de la violencia policial, la liberación de los detenidos en las manifestaciones de las jornadas anteriores, la celebración de nuevas elecciones en el país y castigar a los responsables de la represión policial.

El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, visitó hoy la planta de tractores de ruedas VOLAT en Minsk para afirmar que pese a las huelgas, la industria del país “no ha parado”.

"En general, las fábricas están trabajando", dijo, al señalar que el hecho de que unas "150-200 personas" decidan declararse en huelga "no significa nada".

Mientras el mandatario se encontraba en la fábrica, algunos de sus trabajadores, citados por el medio opositor Tut.by, se quejaron de que no les dejaban acceder al recinto donde se encontraba Lukashenko.

Otros empleados de la planta que sí lograron estar en la reunión con Lukashenko comenzaron a gritar “Vete” durante la intervención del mandatario, como se puede apreciar en las imágenes de vídeo difundidas en medios bielorrusos.

Este lunes también se declararon en huelga los trabajadores de la Compañía de Radio y Televisión de Bielorrusia.

Este domingo Minsk fue escenario de una manifestación sin precedentes en la historia de Bielorrusia, en la que más de 200.000 personas exigieron la renuncia de Lukashenko y la libertad de todos los presos políticos.

Dos fallecidos, casi tres centenares de heridos, y cerca de 7.000 detenidos es el balance que ha dejado la represión policial de las manifestaciones de protesta.

Los ciudadanos que han sido puestos en libertad han denunciado haber sido sometidos a torturas y palizas en los centros detención, y han exhibido a los medios las huellas de estas.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha recalcado este lunes que no cederá a las presiones para que renuncie a su cargo y ha descartado la repetición de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, si bien ha abierto la puerta al diálogo sobre la base de la Constitución.

"No lograrán jamás que yo haga algo porque me presionan", ha sostenido el veterano mandatario durante una visita a la Planta de Tractocamiones de Minsk (MZKT, por sus siglas en bielorruso), ha informado la agencia estatal de noticias BelTa.

Las elecciones “no se celebrarán”, ha recalcado, advirtiendo de que si estas se llevaran a cabo no solo dejaría de existir la fábrica sino que “en medio año destruiríamos todo”.

Ya el domingo, durante una concentración en Minsk de sus partidarios, el presidente, en el poder desde 1994, había insistido en que no debería haber una repetición electoral, puesto que los bielorrusos ya habían hablado “y no puede haber más de un 80 por ciento de falsificaciones”. Así, había advertido de que aceptar la oferta de nuevas elecciones supondría entrar en un “barrizal del que nunca saldremos”.

“No se puede entregar esta Constitución a Dios sabe quién, porque seguiría el desastre”, ha insistido Lukashenko, que sin embargo se ha mostrado dispuesto a compartir el poder presidencial y se ha abierto al diálogo.

Así, ha admitido que “hace falta una nueva Constitución” en Bielorrusia, pero ha sostenido que las dos propuestas de cambio que se le han presentado no difieren en mucho de la actual. “Está en marcha el trabajo para una tercera variante”, ha añadido. “Venid, sentémonos y trabajemos sobre la Constitución”, ha reclamado a la oposición.

“Convocaremos un referéndum, aprobaremos la Constitución y entregaré mi autoridad conforme a la Constitución pero no bajo presión y no mediante protestas callejeras”, ha prevenido Lukashenko, admitiendo que no es un “santo” pero defendiendo que sin sus políticas de “mano dura” el país no existiría. “No entregaré nuestro país a cualquiera”, ha insistido, si bien ha reconocido que no vivirá “para siempre”.

“Si no queréis violencia, entonces no provoquéis”

Por otra parte, ha advertido de que no tolerará las provocaciones. “Os estáis acercando a una línea roja. Si la cruzáis, os enfrentaréis a las consecuencias”, ha advertido el mandatario, tras instar a los ciudadanos a usar sus “cerebros” en lugar de sus “móviles” y dejarse engañar por algunas informaciones.

"Si salís a las calles, lo gestionaremos. Si comenzáis a destruir cosas, tendréis que rendir cuentas", ha sostenido, según la transcripción de su intervención ofrecida por BelTa. "Las provocaciones tendrán la respuesta adecuada", ha avisado, instando a los ciudadanos a "tranquilizarse".

“Si no queréis violencia, entonces no provoquéis”, ha recalcado, tras denunciar los ataques contra miembros de las fuerzas de seguridad y las amenazas que están recibiendo estos y sus familias. “Deberíais entender que la labor de las Fuerzas de Seguridad es restaurar el orden”, ha destacado Lukashenko, argumentando que no ha sido él quien “ha creado esta situación”.

Según el medio independiente bielorruso Tut.by, los trabajadores de la fábrica visitada por Lukashenko han expresado en repetidas ocasiones su malestar con la situación actual y con el resultado electoral durante la conversación mantenida con el presidente, a quien han llegado a pedir que se marchara.

La oposición aumenta la presión

Las palabras de este lunes del mandatario se han producido después de que la principal candidata opositora, Svetlana Tijanovskaya, se haya ofrecido a ser la “líder nacional” del país durante el periodo de transición que lleve a la celebración de nuevas presidenciales y en medio de la huelga general convocada en rechazo a la reelección del presidente.

“Estoy dispuesta a asumir la responsabilidad y actuar durante este período como líder nacional. Para que el país se calme y entre en un ritmo normal”, ha comentado Tijanovskaya, que se encuentra en Lituania, en un mensaje difundido por su equipo electoral.

Asimismo, ha defendido la necesidad de que se libere a los “presos políticos” y que se prepare cuanto antes el marco legislativo que permita la celebración de nuevas elecciones presidenciales. “Elecciones reales, justas y transparentes que serán aceptadas incondicionalmente por la comunidad internacional”, ha recalcado, según informa la agencia rusa Sputnik.

Por su parte, el también opositor Valeri Tsepkalo, cuya candidatura presidencial fue rechazada, ha indicado este lunes en declaraciones a Sputnik que la oposición está dispuesta a dialogar con Lukashenko, incluso sobre garantías de inmunidad.

Así, ha asegurado que si el presidente “se marcha ahora y si entrega voluntariamente el poder, creo que no será perseguido... y es cuestión de negociarlo”.

Lukashenko se alzó con el 80 por ciento de los votos en los comicios del 9 de agosto, según el resultado oficial, mientras que Tijanovskaya habría obtenido el 10 por ciento. Sin embargo, la oposición sostiene que en realidad la opositora habría ganado con entre un 70 y un 80 por ciento de los votos. Las manifestaciones que siguieron al anuncio de los resultados se han saldado hasta el momento con al menos un muerto y miles de detenidos.

La UE insiste en una nueva convocatoria de elecciones

Los liberales, populares, socialistas, verdes y conservadores en el Parlamento Europeo han reclamado este lunes en un comunicado conjunto una nueva convocatoria electoral en Bielorrusia con observadores internacionales, ante la crisis que vive el país después de los comicios del 9 de agosto, que la UE considera fraudulentos.

“Aplaudimos al pueblo bielorruso por su coraje y determinación y apoyamos firmemente su deseo de libertad y de que se produzca un cambio democrático”, reza el comunicado promovido por el presidente del grupo liberal, el rumano Dacian Ciolos, y al que se ha sumado todo el hemiciclo a excepción de la Izquierda Unitaria Europea, (GUE) en la que se encuadran Podemos e IU, e Identidad y Democracia, el grupo liderado por la Liga de Matteo Salvini, y la Agrupación Nacional de Marie Le Pen.

Los grupos condenan la violencia contra las protestas pacíficas empleada por las autoridades de Minsk, señalan que no reconocen la reelección de Alexander Lukashenko como presidente, que piden que sea declarado persona ‘non grata’ en la UE, y apuntan a las “informaciones creíbles” que señalan a la opositora Svetlana Tijanovskaya como vencedora de los comicios.

En esta línea, aplauden la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, que el viernes pactó iniciar el proceso para imponer sanciones a los responsables de la represión y el fraude electoral en Bielorrusia. “Urgimos a que las sanciones estén listas cuanto antes, para que a las personas que han cometido estos crímenes se les prohíba entrar en la UE y se congelen sus activos”, indican los grupos de la Eurocámara.

Y piden que la UE dé más pasos “firmes e inequívocos” en la reevaluación de sus relaciones con Minsk, “en línea con los valores y principios europeos”, y reconsidere la cooperación con el país vecino, incluyendo el marco de la Asociación Oriental.

Condena a los crímenes y violencia

"Condenamos firmemente las detenciones y los actos de violencia y tortura perpetrados contra los manifestantes pacíficos y pedimos una investigación integral de estos crímenes, que no pueden acabar impunes", señala el comunicado, que, asimismo, reclama la puesta en libertad de las personas retenidas arbitrariamente.

“Recordamos a Lukashenko su responsabilidad y condenamos la supresión de Internet, de los medios de comunicación y la intimidación a periodistas para tratar de frenar el flujo de información en medio de la crisis”, añaden.

Cumbre extraordinaria

Este lunes el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha convocado para este miércoles una cumbre extraordinaria por videoconferencia de líderes de la UE, en la que abordarán la crisis en Bielorrusia. El encuentro fue solicitado en un primer momento por Polonia y los países bálticos, que insisten en que la Unión juegue un papel de mediador.