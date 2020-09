Al Qaeda cuenta en primera persona como se gestaron los atentados del 11-S

Los atentados del 11-S en Estados Unidos no se inspiraron en lo ocurrido en el vuelo 990 de EgyptAir, que se estrelló en el mar el 31 de octubre de 1999, en lo que algunos interpretaron como una acción suicida del piloto que nunca se ha acreditado, sino en el entrenamiento que tenían algunos pilotos que militaban en Al Qaeda y que se ocupaban de los vuelos del avión particular de Osama Ben Laden. Así se revela en un artículo que publica la revista de la banda terrorista, One Ummah, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, firmado por un tal Khalid al Messri, que, según algunas fuentes, conoció a algunos de los autores de la masacre.

Se trata de la “primicia” de un libro que ha escrito este individuo, en el que se revelan todos los detalles de los atentados, siempre según la versión de los yihadistas.

El artículo dice, entre otras cosas, lo siguiente, que se reproduce por su indudable interés

-- “La verdad es que la idea original del 11 de septiembre nació como una forma muy simple, que evolucionó y maduró a lo largo de varios años hasta llegar a su culminación el 11 de septiembre de 2001, día de conmoción y horror sin precedentes para el enemigo, el “Martes Negro” en lenguaje americano”.

-- “Un piloto egipcio llegó en uno de las casas de huéspedes de los muyahidines (terroristas de Al Qaeda en Peshawar (Pakistán). Había trabajado en varias aerolíneas internacionales y poseía amplia experiencia. Como piloto, viajaba frecuentemente a los países de Europa y a América del Norte”.

-- “Participó en extensas discusiones con sus hermanos sobre la profanación y pillaje de las tierras y sus lugares sagrados, específicamente Palestina, a manos de los judíos y el apoyo americano desenfrenado para estos crímenes”.

--"El hermano se interesó mucho en las ideas que surgieron en debates centrados en las formas de debilitar el sistema internacional y ofrecía sus aportaciones sobre posibles formas de apuntar a los Estados Unidos".

-- “Este hermano, a pesar de su edad avanzada y capacidad física limitada, no dejaba de pensar en la forma en que podría ayudar al movimiento islámico para dar un salto adelante y enfrentarse a las fuerzas de la incredulidad”.

-- “En una de sus reuniones con Abu Obaida al Panjshiri, el jefe de la organización militar de Al Qaeda y con Bin Laden, la discusión giró sobre las posibles formas de debilitar el control sobre el mundo islámico, en especial en contra de los intereses estadounidenses”.

-- “Una de las ideas que flotó en la discusión fue volar un avión cargado con miles de galones de combustible inflamable y utilizarlo como misil para golpear un edificio icónico en los Estados Unidos. Abu Obaida escuchó su idea atentamente; pero quedó en eso, en una idea”.

-- “Las operaciones especiales de esta naturaleza eran todavía una cosa del futuro para la Organización, que estaba en sus primeras etapas desde su creación, en la gestión de los campamentos de entrenamiento y apoyo a los frentes en diferentes partes de Afganistán”.

-- “Por tanto, una operación en esta escala no estaba en el lista de prioridades en esa etapa”.

-- “Después de mudarse (parte de la dirección) a Sudán, hubo finalmente una oportunidad para planificar operaciones especiales contra intereses estadounidenses. El liderazgo de la Organización discutió la forma de convertir esa idea en un plan de acción”.

-- “Sudán no podía permitirse una operación de esta escala, planificarla y ejecutarla. Cuando Bin Laden, aconsejado por sus próximos, decidió comprar un avión privado, organizó cursos de entrenamiento de vuelo para algunos hermanos, para que pudieran servir como pilotos de su aeronave. La idea luego evolucionó: algunos de los entrenados como pilotos podrían forman el núcleo para la implementación de la idea originalmente propuesta por el piloto egipcio".

-- “El plan cobró un impulso cuando un hermano vino a vernos para buscar nuestra asistencia en su trabajo en contra Intereses estadounidenses. Este hermano era Mukhtar al Balouchi,conocido como Khalid Shaykh Muhammad (preso en Guantánamo) Su plan consistía en secuestrar varios aviones americanos y destruirlos en el aire si el gobierno americano se negaba a cumplir una serie de demandas, entre ellas la liberación de Omar Abdul Rahman, (preso en los EEUU después del atentado contgra el World Trade Center)”.

-- “La Organización creyó que Sudán no era el lugar correcto para la planificación y ejecución de un plan tan ambicioso. La organización, sin embargo, aprovechó la oportunidad que Sudán ofrecía para ataques contra objetivos americanos y judíos<".

-- “Los hermanos vigilaron a varios objetivos en Kenia. Uno de los participantes en este trabajo fue Anas al Sabee’i al Libbi que fue martirizado más tarde como resultado de graves torturas en prisiones secretas de la CIA”.

-- “Para que conste, me gustaría corregir una percepción errónea popular difundida por los medios de comunicación. El hombre detrás de la idea del 11 de septiembre no fue el piloto egipcio Jameel al Batooti cuyo avión se estrelló en la costa americana en 1999, matando a todos a bordo. Este choque no fue un acto deliberado del piloto o su copiloto. Probablemente fue el resultado de un error técnico aleatorio o un acto de sabotaje por parte de los estadounidenses”.

-- “La idea se había madurado mucho antes de este incidente. El liderazgo de Al Qaeda había comenzado a entrenar a algunos de los participantes en el plan del 11-S antes del accidente. El propio Obama dijo que si realmente hubiera sido una idea de Al Qaeda no habría estrellado el avión en el mar sino contra un edificio en los EEUU".

--"Los preparativos ya estaban en marcha enlas colinas de Tora Bora. Se llevaron a cabo varias reuniones para discutir posibles objetivos para una operación a gran escala dentro de los Estados Unidos. En el curso de estas discusiones, se seleccionaron objetivos muy importantes".

--"Los temas recurrentes en estos encuentros era los de dar un golpe que tendría un impacto severo en la economía del enemigo o alcanzar un objetivo icónico con el fin de dañar su prestigio y reputación a nivel mundial".

--"Cuando la Organización trasladó a la mayoría de sus cuadros a Afganistán, Khalid Shaykh Muhammad (Mukhtar al Balochi)volvió sobre el plan con renovado entusiasmo y energía. A menudo visitaba a Osama para convencerlo sobre su proyecto: secuestro de diez aviones estadounidenses simultáneamente, negociando con el gobierno mientras los aviones estaban en el aire, y volarlos si se negaron a cumplir con las demandas de los muyahidines".

-- “El hecho es que la probabilidad de que cualquier gobierno aceptara las condiciones de los secuestradores mientras los aviones estaban en vuelo era muy lejana; era una operación de martirio (suicidio). Khalid Shaykh Muhammad estaba interesado en esta idea porque él y su hermanos habían tenido éxito en el contrabando de explosivos líquidos a bordo de aviones estadounidenses en Filipinas como parte de las operaciones de Manila, que fueron un ensayo para algo mucho más grande. Jalid creía que podía lograr repetir lo que había logrado en Manila".

--"El liderazgo de la Organización no quiso rechazar la idea en su totalidad. Como improvisación y evolución de la idea original, se sugirió que los aviones podrían ser utilizados como misiles para apuntar a objetivos icónicos en los Estados Unidos y, para tener éxito, los secuestradores deben ser ellos mismos pilotos".

--"A partir de ahí, se revisó toda la idea y se discutió hasta el más mínimo detalle. Se decidió hacer los arreglos necesarios para preparar un equipo de martirio, buscando pilotos que secuestraran aviones dentro de los EE. UU. Y redirigirlos a objetivos preseleccionados".

-- “Esta decisión fue tomada a mediados de 1998. Cuando la Organización logró destruir las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, los preparativos estaban ya en marcha para dos grandes proyectos: la focalización del destructor USS Cole (contra el que atentaron en Yemen con una lancha bomba) y los ataques en suelo estadounidense”.

--"Las reuniones privadas de la Organización se centraron en la formación del número necesario de pilotos y la elección de objetivos. Una serie de objetivos económicos y políticos Se discutió la importancia, incluidos algunos sitios militares. La Casa Blanca, el Congreso y el Pentágono fueron frecuentemente mencionados en estas reuniones, sin olvidar los objetivos económicos como algunas bolsas de valores de EE. UU. Una de las ideas que fue discutida pero finalmente rechazada fue la de que fueran varios objetivos icónicos en varias capitales simultáneamente. Se consideró que se desviarían los esfuerzos de la Organización, ya que no estábamos interesado en abrir demasiados frentes simultáneamente. Era sólo el principio y queríamos centrar todos nuestros esfuerzos en el enemigo principal".

"...