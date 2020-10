“Trump se ha contagiado porque no ha usado la mascarilla”

Jesús Sánchez Martos, catedrático de Educación para la Salud de la Universidad Complutense de Madrid y ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, cree que el presidente Donald Trump es un “claro ejemplo de lo que no hay que hacer para evitar el contagio de la enfermedad”. Este experto considera que además de los factores de riesgo de la edad y de la obesidad, el presidente de Estados Unidos suma otro componente “importante” que es el estrés.

¿Cómo se controla a un paciente positivo por covid como Trump, que tiene 74 años y es obeso?

Cuando a una persona se le diagnostica la enfermedad tras dar positivo por PCR, en este caso ha sido Donald Trump, se le tiene que tratar como un ciudadano más con sus factores de riesgo. Dado que el presidente estadounidense tiene 74 años y padece obesidad, se necesita un exhaustivo cuidado clínico de su glucemia, es decir, del índice de azúcar en sangre, porque la diabetes es frecuente en las personas obesas. Además, hay que controlar la tensión arterial porque con la edad y la obesidad suele aparecer hipertensión con frecuencia. También necesita una exploración cardiológica para descartar cualquier problema cardiovascular. Eso es lo que se hace con un paciente que da positivo y que tiene esa edad.

¿Los médicos del presidente afirman que está bien, pero se puede complicar su cuadro clínico en los próximos días?

Trump, además de la edad y la obesidad, tiene otro componente de riesgo importante que es el estrés y que por tanto puede acompañarse de hipertensión arterial. Así que claro que se puede complicar su situación, pero para eso hay que hacer un seguimiento clínico diario, controlar su sistema respiratorio, la presión arterial, la glucosa... Si tuviera que ingresar en el hospital como sucedió con Boris Johnson, cabe recordar que las complicaciones son más graves en las personas de más de 65 años.

¿Tendrá que cumplir escrupulosamente la cuarentena?

Por supuesto, pero no hay que confundir cuarentena con aislamiento, algo muy frecuente en España. La cuarentena la debe guardar alguien que ha tenido contacto estrecho con un positivo. Sin embargo, cuando un paciente da positivo por PCR lo que tiene que guardar es aislamiento. En el caso de Trump, como en el de cualquier otro, significa que tanto él como su esposa tienen que dormir en habitaciones separadas y utilizar baños distintos. Deben evitar los contactos con otras personas, y si los tienen deben usar mascarilla y mantenerse a más de dos metros de distancia, lo cual dificulta su campaña y el despachar los temas de estado que exige su cargo.

¿Cuánto tiempo podría estar aislado el presidente Trump?

Por su edad y su obesidad tiene que estar aislado 14 días mínimo. En mi opinión, a los 10 o 12 días tendrán que ver si tiene síntomas y realizarle una nueva prueba PCR. Y si es negativa se terminaría el aislamiento porque eso significa que no tiene la enfermedad. Se le haría un test de anticuerpos para saber cómo los niveles de IGM e IGG son positivos, lo que indica que ha pasado la enfermedad y que tiene defensas.

¿Cree que Trump no ha sido cuidadoso al prescindir del uso de la mascarilla, al menos en actos públicos?

Donald Trump tiene un historial de hacer barbaridades y de no ser muy razonable con la enfermedad. Está en contra de la mascarilla, por ejemplo. Este señor fue el que sugirió la ingesta de lejía. Espero que ahora cambie y sea razonable. También dijo que había tomado hidroxicloroquina hace tiempo, no ha demostrado ser útil en los pacientes, pero tampoco le ha perjudicado a él en la enfermedad. Trump se ha contagiado porque no ha usado la mascarilla. Se ha metido en un avión con su mujer y con la asesora de comunicación, sin mascarilla, y se han contagiado. Es un ejemplo claro de lo que no hay que hacer para evitar el contagio de la enfermedad.