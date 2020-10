Las sombras de Barret, la candidata al Supremo de Trump: sus relaciones con un grupo religioso ultraconservador y con una asociación provida

La jueza conservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para el Supremo, abogará por un tribunal “independiente” durante las audiencias para su confirmación ante el Senado.

Según una copia de su discurso de apertura, difundido este domingo por medios locales, Barrett destacará que pese a haber sido nominada para asumir el puesto de la fallecida Ruth Bader Ginsburg, “nadie jamás ocupará” el lugar de la jueza progresista.

La nominada por Trump, que es madre de siete niños, uno de ellos con síndrome de Down y dos adoptados en Haití, defenderá en su intervención hoy, cuando comenzarán las audiencias para su confirmación, su decisión de no dejar que su carrera legal definiera su identidad y su vida en general, la cual comparará con la función de los tribunales.

"Un principio similar se aplica al papel de los tribunales. Los tribunales tienen la responsabilidad de cumplir el Estado de derecho, que es fundamental para una sociedad libre, pero los tribunales no están diseñados para resolver todos los problemas o corregir todos los errores de nuestra vida pública", afirma en su presentación.

A juicio de Barrett, “las decisiones de política y los juicios de valor del Gobierno deben ser hechos por los poderes elegidos por el Pueblo y responsables ante él”. “El público no debe esperar que los tribunales lo hagan y los tribunales no deben intentarlo”, agrega.

Barret, quien destaca que de ser confirmada será la primera madre de niños en edad escolar que servirá en el máximo tribunal o el primer juez del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito que llega a esa instancia en 45 años, afirma que cree en el poder de la oración y promete cumplir “fiel e imparcialmente” sus deberes. “Creo que los estadounidenses de todos los orígenes merecen un Tribunal Supremo independiente que interprete nuestra Constitución y leyes tal como están escritas”, agrega, al considerar que puede servir a Estados Unidos desempeñando ese papel.

Trump confirmó el pasado 26 de septiembre la designación de Barrett para el Tribunal Supremo e instó a la mayoría republicana del Senado a confirmarla en el puesto cuanto antes. Los demócratas quieren aplazar el proceso hasta después de las elecciones del 3 noviembre, en las que el actual gobernante disputará su reelección con el candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden.

Barrett, católica y de 48 años, es la antítesis de Ginsburg sobre todo en lo que se refiere al aborto: la fallecida jueza protegió ese derecho a toda costa, mientras que la nueva magistrada se ha posicionado en varias ocasiones a favor de restringir el acceso a ese procedimiento. Sin embargo, Barrett no ha llegado a decir si se pronunciaría a favor de anular el fallo judicial de 1973 con el que el Tribunal Supremo legalizó en la práctica el aborto en EE.UU.

Polémico centro provida

The Guardian ha revelado que Barret fue miembro de una organización de “derecho a la vida” en 2016 que promovió un centro local de crisis de embarazo en South Bend, Indiana, una clínica que ha sido criticada por engañar a mujeres vulnerables que querían abortar, presionándolas para seguir adelante con sus embarazos. Barrett fue miembro de la Facultad Universitaria para la Vida en Notre Dame de 2010 a 2016. Los registros online muestran que el grupo comenzó a promover el Centro de Atención a la Mujer de South Bend en 2016 en su página web, agregando un enlace en una sección llamada “Enlaces Pro-Vida”.

Esta información se suma a otras que evidencian que Barrett, jueza de la corte de apelaciones desde 2017, ha abogado contra el derecho al aborto y ha apoyado públicamente la revocación de la ley vigente. The Guardian ha informado que firmó una carta en un periódico en 2006 que pedía que se revocara la histórica ley del aborto y calificó el legado de Roe de “bárbaro”.

El Women’s Care Center (WCC) en South Bend ha estado, según activistas y medios locales, durante años en el centro de las polémicas luchas de la ciudad por los derechos reproductivos de las mujeres. El sitio web del CMI parece ofrecer abortos, así como pruebas de embarazo y ecografías gratuitas. Pero si un usuario pincha en la pestaña “aborto”, encuentra la siguiente declaración: “Si está considerando el aborto, ofrecemos servicios confidenciales gratuitos para ayudarla a conocer los hechos y hacer un plan que sea mejor para usted”. También ofrece brindar información a las mujeres para que puedan “comprender el procedimiento”, ya sea utilizando la píldora abortiva RU486 o el aborto quirúrgico. De hecho, la clínica no ofrece servicios de aborto y está claramente apoyada por grupos de estudiantes conservadores y pro-vida en South Bend y en la Universidad de Notre Dame.

La participación de Barrett en la Facultad de la Universidad para la Vida, que se reveló en su cuestionario del Senado, es el vínculo más directo que tiene la jueza con el centro de crisis de embarazo del WCC. Pero Barrett ha estado involucrada en varias otras universidades y organizaciones religiosas vinculadas con el WCC. Un video promocional en YouTube del grupo Right to Life de los estudiantes de Notre Dame muestra un breve fragmento de Barrett hablando con los estudiantes en 2013, en lo que se describió como una reunión para “desarrollar conocimientos sobre todos los aspectos del tema de la vida”. En el mismo video, los estudiantes dicen que el voluntariado en el WCC representa una manera importante de demostrar que el grupo se preocupa “no solo por el feto sino también por la mujer involucrada en el embarazo”. “El Centro de Atención a la Mujer realmente nos brinda esta oportunidad de mostrar ese amor y apoyo”, dice el video. También muestra a los estudiantes escribiendo cartas de felicitación a mujeres que se encuentran en el centro como una forma de mostrar su apoyo.

Perteneciente a la comunidad cristiana People of Praise

La relación de Barrett con la comunidad cristiana People of Praise también está siendo observada con lupa debido a lo que ex miembros y observadores describen como sus puntos de vista ultraconservadores sobre las mujeres. Sus defensores dicen en cambio que escudriñar sus creencias y su relación con la organización católica es similar al fanatismo antirreligioso.

The Associated Press ha recogido declaraciones de exmiembros de la organización y graduados en sus escuelas y la mayoría considera que la asociación de Barrett con el grupo debería ser examinada en el Senado. Algunos muestran preocupación por las enseñanzas de la comunidad sobre el género y los derechos de los homosexuales, así como por lo que describen como su estructura autoritaria. Algunos se preguntaron por qué Barrett no ha revelado o reconocido su conexión con People of Praise y por qué el grupo pareció tratar de ocultar su afiliación eliminando documentos de su página web.

AP ha documentado amplios lazos que Barrett y su familia tienen con la comunidad, incluido el hecho de que un antiguo directorio la enumeraba como una de las “sirvientas” de la organización, ahora llamada “mujer líder. People of Praise no es una iglesia, sino una comunidad de fe. Fue fundada en 1971 en South Bend, Indiana, y tiene 22 sucursales y alrededor de 1.700 miembros, según su web. La mayoría de los miembros son católicos romanos. Entre sus enseñanzas se encuentran que los hombres son ordenados divinamente como “cabeza” de familia y de la fe, y es deber de las esposas someterse a ellos. Las personas que han estado involucradas y han estudiado la organización dicen que es autoritaria y jerárquica. Algunos exmiembros contaron a AP prácticas tales como líderes que deciden quién puede salir con quién. Los miembros deben firmar un “pacto”, prometiendo amor y servicio a los demás miembros de la comunidad y a Dios. Acuerdan dar al menos el 5% de sus ingresos a la comunidad, según su web.