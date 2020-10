La pesadilla de Elisabeth: atacada por llevar falda y “linchada” en las redes

La estudiante de Estrasburgo que dice haber sido agredida por llevar falda está “devastada” por su “linchamiento” en las redes sociales desde las “filtraciones” sobre las dificultades de los investigadores para corroborar sus declaraciones, dijo el domingo a la AFP su abogado, informa “Le Figaro”.

“Elisabeth está completamente atónita por el hecho de que se pueda decir que mintió”, indicó Pascale Millet. “Está desolada” por el “linchamiento” que vive en las redes sociales desde amenazas de muerte a insultos, explica indignada a abogada.

Según Millet, este acoso comenzó tras la publicación el miércoles de información según la cual la investigación estaba “estancada” por las declaraciones evasivas de la joven y el visionado de cintas de videovigilancia en las que no aparece la joven ni sus presuntos agresores. La abogada de la joven defiende que las declaraciones de su cliente no son evasivas: “ella siempre ha dicho lo mismo, que la asaltaron bajo una pasarela” el viernes 18 de septiembre al inicio de la tarde en el quai des Alpes“donde no hay cámara”. La letrada aclara que su cliente, que “está a disposición de la policía”, “acepta” ser escuchada por tercera vez por los investigadores y que “mantiene” todas sus declaraciones anteriores.