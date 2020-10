La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha cargado este lunes contra la ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, por asegurar que no reconocerá los resultados de las próximas elecciones parlamentarias que tendrán lugar en el país caribeño el 6 de diciembre.

“Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre no reúnen los requisitos necesarios desde un punto de vista democrático. Si esas condiciones democráticas no se dan, no podremos reconocer los resultados”, dijo González Laya el pasado 12 de octubre tras una reunión del Consejo en Luxemburgo.

A raíz de esta postura adoptada por la ministra española en relación a los próximos comicios en Venezuela, Rodríguez indicó que “a veces le dan esos arranques colonialistas, se olvidan de (Simón) Bolívar, de nuestra historia, de nuestra independencia. Nosotros no somos colonia de nadie, no tenemos que pedirle permiso a nadie para que le pueblo vote”, explicó en un programa de televisión.

Asimismo, la mano derecha de Maduro hizo hincapié en la palabra “so-be-ra-ní-a”, “que es muy completa, que en sí misma se explica pero que muchos no comprenden”. Y es que el régimen chavista sigue pretendiendo llevar adelante las elecciones parlamentarias pese a las reclamaciones en tal sentido de la UE y de otras democracias de la región. Por otro lado, a la vicepresidenta se le vio más cómoda a la hora de hablar de su relación con el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

“Yo le agradezco mucho a Zapatero todo lo que ha hecho por Venezuela. Él participó en el diálogo de República Dominicana, sabe la verdad de lo ocurrido. A veces ha dicho que escribirá un libro y demostrará las pruebas de lo que ocurrió. Sus ojos le permitieron ver la verdad”, señaló Rodríguez, quien negó haberse dirigido afectuosamente al político español llamándole “príncipe”, según un vídeo que se difundió en su día.