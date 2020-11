Hungría compra sistemas de defensa aérea a Noruega y Estados Unidos

Hungría acordó comprar sistemas de defensa aérea NASAMS de la compañía noruega Kongsberg y fabricante de armas estadounidense Raytheon Technologies, según informó el gobierno húngaro.

En un comunicado, asegura que Hungría, que ha dicho durante mucho tiempo que aumentará el gasto militar, recibiría los sistemas de defensa aérea en 2023. Como muchos otros estados miembros de la OTAN, Hungría sigue estando muy por debajo del objetivo de gasto de defensa de la alianza del 2% del PIB.

El Gobierno de Viktor Orban firmó una declaración de intención de comprar misiles de defensa aérea de Raytheon en un acuerdo de mil millones de dólares en agosto bajo la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El primer ministro húngaro ha mantenido una estrecha relación con Trump y ahora se enfrenta a la perspectiva de una relación más complicada con el presidente electo Joe Biden después de acusar a los demócratas estadounidenses de “imperialismo moral”.

“Al seleccionar los sistemas NASAMS, que también protegen la capital estadounidense y son de uso generalizado en la OTAN, hemos optado por una solución que se ajusta mejor a los requisitos de la alianza”, aseguró el comisionado del gobierno Gaspar Maroth, citado en un comunicado.

La compra de NASAMS marca el último paso en la actualización gradual de Hungría de su infraestructura militar envejecida después de acuerdos previos para comprar helicópteros militares Airbus H225M y vehículos de combate LynxKF41 de proveedores de Europa occidental. Los nuevos sistemas de misiles reemplazarán la tecnología soviética obsoleta que ha estado en funcionamiento durante más de cuatro décadas, aseguró el gobierno

The former Communist-ruled, central European country signeda declaration of intent to buy air defence missiles fromRaytheon in a $1 billion deal in August under U.S. PresidentDonald Trump's administration.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban has nurtured friendlyties with Trump. He faces the prospect of a more complicatedrelationship with President-elect Joe Biden after accusing U.S.Democrats of "moral imperialism."

"By selecting the NASAMS systems, which also protect theU.S. capital and are in widespread use in NATO, we have optedfor a solution providing the best fit with alliancerequirements," a statement cited government commissioner GasparMaroth as saying.

The NASAMS purchase marks the latest step in Hungary'sgradual upgrade of its ageing military infrastructure afterearlier deals to buy Airbus H225M military helicopters and LynxKF41 combat vehicles from western European vendors.

The new missile systems will replace outdated Soviettechnology that has been in operation for over four decades, thegovernment said.(Reporting by , Editing by Timothy Heritage)