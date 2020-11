Un youtuber se parte el cráneo al saltar desde un puente de 30 metros

Saa Fomba es un joven norteamericano que pretende hacerse un hueco entre los youtubers. Este afroamericano de ojos azules, ha querido dar un “salto de calidad” para lograr más seguidores. Hasta ahora, sus vídeos eran bromas, momentos divertidos, con preguntas incómodas a jóvenes que están de fiesta. Lo normal en muchos chavales cuando empiezan y quieren destacar.

Pero para lograr diferenciarse, Fomba decidió dar un paso más allá y puso en riesgo si vida por unos cientos o miles de seguidores. ¿El resultado? el cráneo roto y tres días hospitalizado. Y tuvo suerte porque pudo ser peor.

Fomba decidió ir a un puente de 30 metros de altura sobre el río Colorado en Texas, subirse a él y lanzarse al agua desde allí, sin protección, sin haberlo ensayado. Saltó porque “no era divertido llevar una vida normal”.

Todo quedó grabado en un interminable vídeo de 16 minutos, que hasta ahora ha sido visto por cerca de 60.000 personas. Si hubiera quedado parapléjico o hubiera muerto, el resultado habría sido mucho mejor en cuando a visualizaciones pero, por suerte, sobrevivió.

“Espero que este video te motive a perseguir tus sueños”, dice Fomba mientras conduce hacia el puente. “No veo nada divertido en llevar una vida normal. Si supieras mi historia, sabrías lo fácil que es para mí saltar de este puente”. Y sabía que se jugaba la vida: “Morir después de saltar no significa que hayas muerto. Morir persiguiendo tu sueño”.

Es ilegal saltar desde cualquier puente sobre el río Colorado por lo que Fomba tiene claro que su acto tendrá consecuencias legales y “probablemente no acabará bien”.

Mientras sus amigos graban desde abajo, Fomba trepa por uno de los enormes arcos del puente sobre la autopista. Al llegar arriba, se toma su tiempo, agita los brazos, cuenta hasta tres y salta al río. El salto no es nada bueno y su forma de caer al agua, preocupante.

De hecho, nada mas caer al agua, notó un agudo dolor el la cabeza y tuvo que pedir ayuda a una embarcación que había cerca. Por suerte, lo rescataron rápidamente y lo llevaron a la orilla. Los servicios de emergencia lo inmovilizaron y lo trasladaron al hospital.

Según confiesa en el vídeo, pasó tres días en el hospital: “Me fracturé parte de mi cráneo, sangré un poco. Y me pusieron un tubo en el pecho”. “La gente me envía mensajes de texto y me pregunta si valió la pena. Nunca pensé que me haría daño”.

“Puede que lo veáis como saltar por las vistas, pero para mí es algo más. No nací para hacer cosas normales, soy un cazador de sueños. No me conformo con menos, dejaré mi huella en este planeta que llamamos Tierra, nuestro hogar”.