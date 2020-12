¿Se ha convertido Europa en el nuevo “El Dorado” de los cárteles mexicanos? En los últimos dos años las autoridades de Países Bajos y Bélgica han desmantelado un total 48 laboratorios clandestinos dedicados a producir metanfetamina y otras drogas sintéticas, en operativos donde fueron detenidos “cocineros” mexicanos.

Además, casi una veintena de mexicanos expertos en elaborar drogas sintéticas fueron detenidos en el Viejo Continente desde 2019, aunque las autoridades europeas no han podido vincularlos con los poderosos cárteles del narcotráfico de México, según informa la revista mexicana ‘Proceso’, parte del llamado “Proyecto Cártel”, una iniciativa de la organización ‘Forbidden Stories’ con sede en París que busca continuar la labor de reporteros amenazados, encarcelados o que fueron asesinados.

#Moerdijk Zaterdagmorgen kolkte het water plotseling het ruim van het vrachtschip binnen. Er waren veel medewerkers aanwezig voor politieonderzoek en de ontmanteling van het drugsschip. In de film is te zien dat men het schip snel verliet en zoveel mogelijk goederen werden gered. pic.twitter.com/YANJhaDVF9 — Politie Roosendaal eo (@Politie_Rdaal) May 11, 2019

Este es el resultado de la investigación realizada por NDR, WDR, Die Zeit y Süddeutscher Zeitung en cooperación con la asociación de periodistas ‘Forbidden Stories’. Un total de 60 reporteros de 18 países investigaron en cooperación a los criminales de drogas de México y sus conexiones.

Las sospechas de las agencias de la Policía que investigan este caso creen que las mafias mexicanas intentan asociarse con sus socios europeos para aprovechar sus ventajas logísticas y alcanzar nuevos mercados. Y es que los narcotraficantes de México no son en modo alguno una coincidencia en Europa, tal y como recoge el medio alemán ‘Tagesschau’. “Cuando los mexicanos llegan aquí en Holanda, no son vaqueros que trabajan por su cuenta. Algo así siempre está organizado”, aseguró Max Daniel, de la policía holandesa, al citado periódico.

Según Jari Liukku, director de Delitos Graves y Crimen Organizado en la Europol -citado en el artículo-, una posible asociación intercontinental de mafias se encuentra sobre la mesa, aunque reconoció que no han podido probar el vínculo de los mexicanos detenidos con los cárteles. No obstante, agregó que “de la DEA (agencia antinarcóticos estadounidense) hemos sabido que miembros prominentes de cárteles han viajado a Países Bajos. No sabemos por qué, pero es evidente que vinieron por negocios”.

Por otro lado, altos funcionarios de la DEA y de Europol creen que el volumen de metanfetamina fabricada en Bélgica y Países Bajos rebasa largamente la cantidad de esa sustancia que se consume en Europa. Según hipótesis, la mayor parte de la producción estaría destinada a los mercados de Asia y de Oceanía y que los grupos criminales están instalados ahí por las ventajas logísticas que ofrecen los grandes puertos holandeses y belgas.

Hackeo del servicio de mensajería EncroChat

En un operativo sin precedentes, la Policía de Francia y los Países Bajos logró hackear el pasado mes de mayo y junio el servicio de mensajería instantánea encriptado utilizado por miles delincuentes para comunicarse, EncroChat, lo que llevó al desmantelamiento de dichos laboratorios clandestinos, la detención de varios criminales en varios países europeos, la decomisión de drogas, armas y dinero, e incluso el descubrimiento de una macabra cámara de torturas en Holanda. Las autoridades también se enteraron cómo las bandas criminales locales contrataron experticia mexicana para la producción de metanfetamina.

La policía holandesa reveló que hay un gran número de intermediarios -brokers- que fueron contactados por las organizaciones criminales holandesas para traer a Europa a cocineros mexicanos, de eso se tiene indicios a través de la información capturada en EncroChat. La Policía holandesa, así como la francesa, tenían gran interés en acceder a la comunicación de los criminales. Así fue como encontraron el papel de los intermediarios.

Por otro lado, las autoridades tanto de Bélgica como de Holanda destacaron la excepcional experticia de los cocineros mexicanos, que, con los mismos ingredientes para producir anfetamina, son capaces de producir una metanfetamina de alta calidad. También conocida como cristal o metanfetamina cristalina, este tipo de sustancia se considera una droga extremadamente peligrosa que rápidamente crea adicción y causa graves daños físicos si se usa de forma continua. Se obtiene a partir de diversas materias primas en un proceso químico, también se dice que la droga se “cocina”.