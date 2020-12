Más de un año antes de que detonase una bomba en el centro de Nashville en Navidad, los agentes visitaron la casa de Anthony Warner después de que su novia le dijera a la policía que estaba construyendo bombas en un remolque de caravana en su residencia, según documentos obtenidos por The Associated Press. Pero no lograron verle ni ver el interior de su caravana.

Los agentes acusdieron a la casa de Pamela Perry en Nashville el 21 de agosto de 2019 después de que su abogado alertara de que amenazaba con suicidarse en su porche delantero con armas de fuego, según informó el martes el Departamento de Policía Metropolitano de Nashville en un comunicado enviado por correo electrónico. Un informe policial dijo que Raymond Throckmorton, el abogado, les dijo a los oficiales ese día que también representaba a Warner.

Cuando los agentes llegaron a la casa de Perry, se encontraron con dos pistolas descargadas junto a ella en el porche. Ella les dijo que esas armas pertenecían a “Tony Warner”, dijo la policía, y que ya no las quería en la casa. Perry, entonces de 62 años, fue trasladada para una evaluación psicológica después de hablar con profesionales de la salud mental por teléfono. Throckmorton le dijo a The Tennessean que Perry temía por su seguridad y pensaba que Warner podría dañarla. El abogado también estuvo en la escena ese día y les dijo a los oficiales que Warner “habla con frecuencia sobre el ejército y la fabricación de bombas”, dice el informe policial. Warner “sabe lo que está haciendo y es capaz de fabricar una bomba”, dijo Throckmorton a los oficiales que acudieron. Luego, la policía fue a la casa de Warner, ubicada a unos 2,4 kilómetros de la casa de Perry, pero él no respondió a la puerta cuando llamaron varias veces. Vieron la caravana en el patio trasero, según el informe, pero el patio estaba vallado y los agentes no pudieron ver el interior del vehículo.

El informe indica que también había “varias cámaras de seguridad y cables conectados a un letrero de alarma en la puerta principal” de la casa. Luego, los oficiales notificaron a los supervisores y detectives. “No vieron evidencia de un crimen y no tenían autoridad para entrar en la casa o en la propiedad cercada”, dijo el comunicado de la policía. Después de que los agentes visitaron la casa de Warner en agosto pasado, la unidad de dispositivos peligrosos del departamento de policía recibió una copia del informe policial. Durante la semana del 26 de agosto de 2019, contactaron con Throckmorton. Los oficiales aseguran que Throckmorton dijo que a Warner “no le importaba la policía” y que no permitiría “una inspección visual de la caravana”. Pero Throckmorton niega que le dijera a la policía que no podían registrar el vehículo. “No tengo ningún recuerdo de eso”, le dijo a The Tennessean. “Ya no lo representaba. No era un cliente activo. No soy un abogado de defensa criminal “. Throckmorton le dijo al periódico que representó a Warner en un caso civil hace varios años, y que Warner ya no era su cliente en agosto de 2019.

Un día después de que los oficiales visitaran la casa de Warner, el informe policial y la información de identificación sobre Warner fueron enviados al FBI para verificar sus bases de datos y determinar si Warner tenía conexiones militares previas. Más tarde ese día, el departamento de policía dijo que “el FBI no encontró ningún registro de Warner”. El portavoz del FBI, Darrell DeBusk, dijo a The Tennessean que la agencia había realizado una verificación estándar. Seis días después, “el FBI informó que los controles del Departamento de Defensa sobre Warner fueron negativos”, dijo el departamento de policía. Ninguna otra información sobre Warner llegó al departamento ni a la atención del FBI después de agosto de 2019, dijo la policía. “En ningún momento se detectó evidencia de un delito y no se tomaron medidas adicionales”, dice el comunicado. “La ATF tampoco tenía información sobre él”. El único arresto de Warner fue por un cargo relacionado con lmarihuana en 1978.