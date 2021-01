La holandesa Monique Hawkins fue una de las primeras comunitarias que solicitó el llamado “Permiso de residencia” en el Reino Unido tras la victoria del Brexit en 2016. A pesar de que para entonces llevaba 24 años viviendo en suelo británico, estaba casada con un inglés y tenía dos hijos nacidos en el país, tras completar un tortuoso documento de 85 páginas, a los cuatro meses, recibió una carta que le ordenaba hacer las maletas para tener que salir porque su solicitud había sido denegada por problemas burocráticos.

“Mandé varias cartas y hablé con el diputado de mi distrito. Hice todo el procedimiento a la inglesa, pero cuando no conseguí respuestas decidí acudir a la Prensa”, explica a este diario. Su historia protagonizó los titulares a ambos lados del Canal de Mancha. Pudo realizar de nuevo los trámites y, en esta segunda ocasión, en cuestión de semanas, recibió la aprobación.

Hoy es una de las principales voces “The 3 million”, la organización que vela por los derechos de los comunitarios residentes en el Reino Unido. En un principio, se estimó que había tres millones de comunitarios viviendo en suelo británico. Ahora se cree que hay más cuatro millones, entre ellos, más de 250.000 españoles. No hay cifras exactas porque no todos están dados de alta en el consulado.

Algunos acaban de llegar, otros llevan afincados décadas. Pero unos y otros deben ahora regularizar su situación porque, de otra manera, con el Brexit quedarán como inmigrantes ilegales. Y eso supondría perder incluso el trabajo o la vivienda de alquiler.

Hawkins asegura que salió llorando tras la reunión que mantuvo la organización con Michel Barnier, el negociador de la UE, el 28 de marzo de 2017. Fue el día antes de que Londres activara oficialmente el artículo 50 del Tratado de Lisboa para comenzar a negociar formalmente el divorcio. “Nos dijo que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado. Y fue entonces cuando supe que íbamos a ser simplemente rehenes de todo este proceso. Me derrumbé”, explica.

Durante largos años, los comunitarios residentes han vivido con la angustia de la más absoluta incertidumbre. Finalmente, sus derechos quedaron protegidos con el Acuerdo de Retirada, el pacto de divorcio firmado en octubre de 2019 entre Londres y Bruselas que nada tiene que ver con las arduas negociaciones comerciales que se han mantenido en el último año. No obstante, Boris Johnson ya ha demostrado que tampoco tiene problemas en violar el tratado internacional cuando impuso unas polémicas cláusulas en la Ley de Mercado Interno del Reino Unido que finalmente retiró.

A pesar de que el 31 de diciembre el Reino Unido sale ya a efectos prácticos del bloque, gracias a un “periodo de gracia”, los comunitarios residentes tienen hasta el próximo 30 de junio de 2021 para legalizar su residencia y mantener sus derechos, entre otros, el acceso a la sanidad pública.

Deben hacerlo todos, sin excepción. Los casados con británicos y también los cónyuges no comunitarios de europeos. Porque, de otra manera, por poner un ejemplo, el americano casado con una española también quedará en situación ilegal. Al fin y al cabo, su derecho de residencia está ahora vinculado a la normativa de la UE. La situación, en definitiva, es más compleja de lo que parece.

Estatus de asentamiento

Todo aquel que lleve cinco o más años en el Reino Unido debe pedir el llamado “Estatus de asentamiento”. Eso sí, cada vez que cambie de dirección, renueve pasaporte o tenga cualquier cambio en tus datos personales, debe notificarlo a las autoridades. Y si está fuera del país durante cinco años pierde todos sus derechos. En caso de que quisiera volver, tendría que hacerlo ya bajo los requisitos de la nueva ley de inmigración que entra en vigor el 1 de enero de 2021. Está inspirada en el modelo de puntos australiano, uno de los más estrictos del mundo.

Por su parte, todo el que haya llegado al Reino Unido antes del 31 de diciembre de 2020, y lleve residiendo menos de cinco años, tiene que solicitar el “Pre Estatus de Asentamiento” y esperar al lustro para finalizar los trámites. Eso sí, si están fuera del país durante seis meses (dentro de un periodo de un año) ya no son candidatos para conseguir luego el “estatus de asentamiento”.

Desde “The 3 million” advierten que “en la era del coronavirus hay mucha gente que ahora está teletrabajando o universitarios estudiando a distancia desde sus países de origen porque las clases presenciales se han suspendido, por lo que esto puede generar problemas”.

Según los últimos datos oficiales de finales de noviembre, un total de 246.600 españoles han realizado ya la solicitud. El Gobierno británico ha procesado ya 237.500 peticiones, de las cuales el 46 % ha recibido el estatus de “asentamiento”, mientras que el 52 % ha recibido el de “pre estatus”. El 2 % han sido declaradas inválidas, retiradas o rechazadas. Los españoles son la quinta nacionalidad por solicitantes después de los polacos (con 773.840 peticiones), los rumanos (670.600), los italianos (401.800) y los portugueses (306.350).

¿Cómo se realizan los trámites?

¿Cómo se realizan exactamente los trámites? El sistema es gratuito (a pesar de que en un principio se planteó una tarifa de 70 euros) y nada tiene que ver ya con el tortuoso documento de 85 páginas de “permiso de residencia” que existía al principio. Ahora se trata de una gestión “on line” que apenas lleva unos minutos y puede realizarse incluso desde el propio teléfono móvil.

Uno simplemente necesita el pasaporte -que se escanea con el propio móvil- e introducir el conocido como “NINo” (National Insurance Number), número obligatorio cuando se comienza a trabajar en el Reino Unido.

Ahora bien, el proceso se complica, teniendo presentar más pruebas de residencia, con aquellos que no tienen pasaporte, los que no trabajan o los centenares de jubilados que no tienen acceso a Internet. Tal y como advierte Hawkins, hay infinidad de casos y muchas personas pueden quedarse, sin siquiera ser conscientes aún de ello, como inmigrantes ilegales.

Por su parte, Luke Piper, abogado de “The3million” destaca que la máxima preocupación es que no se trata de un sistema de “registro” sino de “solicitud”. “Los derechos de los comunitarios deberían quedar protegidos de manera automática, no sujetos a ninguna petición que puede aceptar o denegada por un Gobierno. Esto es sumamente importante”, advierte. “Tampoco debería haber una fecha límite para realizar el trámite”, apunta.

Asimismo, otra de las demandas de la organización es que aquellos que regulen su situación obtengan una prueba física para poder demostrarlo y no un simple email, como el que reciben ahora por parte de las autoridades. El Parlamento Europeo y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ya ha advertido que, sin ningún tipo de prueba física, esto podría generar problemas de “discriminación” a la hora de buscar, por ejemplo, trabajo o vivienda de alquiler. La propia Cámara de los Lores aprobó en su momento una enmienda solicitando algún tipo de “carné”. Pero los Comunes -donde los tories de Boris Johnson tienen ahora una amplia mayoría- la desestimó.

Claro que la puerta es giratoria. Para los más de dos millones de británicos repartidos por el bloque también comienza una nueva era. Los casados con comunitarios, por ejemplo, podrán regresar de manera automática con la familia hasta el 29 de marzo de 2022. Sin embargo, una vez se cumpla esta fecha, si quieren traer a sus cónyuges se enfrentarán a obstáculos de visados y duras reglas sobre elegibilidad.