El hombre que vivió tres meses en el aeropuerto de Chicago por miedo al coronavirus

Un hombre ha estado viviendo en un área restringida del aeropuerto internacional de Chicago durante tres meses. Le explicó a la policía que le tenía demasiado miedo al coronavirus para regresar a su casa en Los Ángeles, según informa The Guardian.

El hombre, un californiano de 36 años llamado Aditya Singh, fue arrestado este fin de semana y acusado de un delito grave, allanamiento de un área restringida de un aeropuerto, y otro menor, por robo, informó el Chicago Tribune.

Los fiscales dijeron el domingo que, según la policía, el hombre llegó en un vuelo desde Los Ángeles al aeropuerto internacional O’Hare el 19 de octubre. Casi tres meses después, el sábado por la tarde, dos empleados de United Airlines se acercaron a Singh y pidieron ver una identificación. Singh supuestamente les mostró una placa de identificación del aeropuerto que su propietario, un director de operaciones del aeropuerto, había denunciado como desaparecida el 26 de octubre.

La fiscal estatal adjunta Kathleen Hagerty le dijo a la jueza del condado de Cook, Susana Ortiz, que otros pasajeros le habían estado dando comida a Singh, quien no tiene antecedentes penales. Hagerty dijo que Singh había encontrado la placa identificativa en el aeropuerto y estaba “asustado de ir a casa debido a la Covid”. La jueza, al parecer, preguntó: “¿Me está diciendo que una persona no autorizada y no empleada vivía presuntamente dentro de una parte restringida de la terminal del aeropuerto O’Hare desde el 10 de octubre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021, y no fue detectada?”.

Después de encontrar a Singh, los empleados de United Airlines llamaron al 911. La policía lo detuvo el sábado por la mañana. Singh tiene un master en hostelería, está desempleado y comparte una habitación en Orange, Los Ángeles, según la defensora pública asistente Courtney Smallwood.

“El tribunal encuentra estos hechos y circunstancias bastante impactantes por el período de tiempo en que esto ocurrió”, setenció la jueza. “Al estar en una parte restringida del aeropuerto con una tarjeta de identificación falsa, basado en la necesidad de que los aeropuertos sean absolutamente seguros para que la gente se sienta segura al viajar, creo que esas presuntas acciones lo convierten en un peligro para la comunidad”.

La fianza de Singh se fijó en 1.000 dólares. Pero aunque pudiera la fianza, tiene prohibido el acceso al aeropuerto. El Departamento de Aviación de Chicago (CDA) dijo en un comunicado: “CDA no tiene mayor prioridad que la seguridad y protección de nuestros aeropuertos, que se mantiene mediante una red policial coordinada y de múltiples niveles. “Si bien este incidente permanece bajo investigación, hemos podido determinar que este caballero no representó un riesgo de seguridad para el aeropuerto o para los viajeros. Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en una investigación exhaustiva de este asunto “.