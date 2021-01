Uno de los nombramientos más celebrados de la Administración Biden es el de la nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Todos destacan que se trata de la primera mujer en dirigir el departamento en la historia de EE UU. Pero sobre todo, más allá del orgullo identitario y las consignas, sobresale que estamos ante una economista de primera fila y, atención, muy respetada por amplios sectores de los dos partidos.

Yellen, cuando anunció la noticia de su candidatura al Tesoro, prometió al «pueblo estadounidense» que trabajaría para lograr una institución ajena a las banderías y las trifulcas ideológicas, más técnica que política, que pensará los ciudadanos, «en sus trabajos, sus sueldos, su lucha y sus esperanzas, su dignidad y ilimitado potencial». Yellen espera trabajar en perfecta sintonía con el actual jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, al que le une una buena sintonía profesional y personal. Hasta el punto de que en medios como el «Wall Street Journal» apuestan a que la primera podrá intentar sacar adelante la ola de gastos con la que el Gobierno espera reactivar la economía y ayudar a los sectores más golpeados, mientras que Powell colabora manteniendo bajos los tipos de interés.

El periódico neoyorquino también relata que durante estos años la comunicación entre ambos fue constante y que Powell, que chocó en más de una ocasión con el presidente Donald Trump, no tenía empacho en consultar medidas y recabar el consejo de la mujer a la que sucedió en la Reserva Federal. Ella, desde luego, nunca tuvo la mejor opinión posible de Trump, con el que trabajó dos años.

Preguntada sobre los conocimientos técnicos del presidente respondió que el entonces presidente no tenía las más mínima idea de economía básica y por desconocer ni siquiera tenía claro los objetivos de la Reserva Federal. Sus desavenencias explotaron cuando Trump, rompiendo con los cánones no escritos, resolvió no mantener a Yellen al frente de la Fed cuando expiró su primer mandato. Licenciada en las universidades de Brown y Yale, Janet Louise Yellen, es una neoyorquina de 74 años nacida en Brooklyn, una vieja fajadora de algunos de los «think tanks» económicos más influyentes y una profesora con una larga y laureada trayectoria en las facultades de ciencias económicas, especialmente en la Universidad de Berkeley, de las que es profesora emérita.

Casada con el Nobel de Economía y profesor de Georgetown, George Akerlof, Yellen dirigió la Reserva Federal de 2014 a 2018, cargo donde sucedió a Ben Bernanke. y donde, en efecto, fue relevada por Powell. También ha presidido el Consejo de Asesores Económicos del gobierno, bajo la presidencia de Bill Clinton, entre 1997 y 1999. Cuando ocupó la jefatura de la Reserva Federal también fue la primera mujer en desempeñar el cargo. A su cargo ahora trabajarán Wally Adeyemo como subsecretario del Tesoro, Neera Tanden, de directora de la Oficina de Presupuestos y Déficit, y la profesora de Princeton, Cecilia Rouse, dirigiendo un Consejo Económico donde también estarán economistas como Jared Bernstein y Heather Boushey.