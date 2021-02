El vídeo de la niña de 9 años que indigna a EE UU

Una niña de 9 años fue esposada y rociada con gas pimienta por agentes policiales el miércoles pasado aduciendo a un informe de “problemas familiares” en Rochester, Nueva York.

Dos vídeos del incidente difundidos por el departamento de policía muestran a los agentes sujetando a la niña, poniéndole las esposas e intentando meterla en la parte trasera de una patrulla policial mientras se la oye llorar repetidamente y llamar a su padre.

El vídeo de la cámara corporal de uno de los agentes muestra a la niña gritando repetidamente que quería ir con su padre, mientras era retenida físicamente por los agentes. Se la ve gritar antes de que le sujeten la cabeza contra el suelo cubierto de nieve y la esposen.

En un momento dado, uno de los agentes dice: “Te estás comportando como una niña”, a lo que se oye a la niña responder: “¡Soy una niña!”.

Más adelante en el vídeo, se ve a una agente hablando con la niña, y finalmente le dice: “Esta es tu última oportunidad, si no el spray de pimienta te va a entrar en los ojos”. Aproximadamente un minuto después, se oye a otro agente decir: “Sólo rocíala inmediatamente”. Se ve a la agente agitando un bote que parece ser de spray de pimienta y la niña sigue gritando.

La niña fue trasladada al Hospital General de Rochester, donde más tarde fue dada de alta, dijo Anderson.

La alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, dijo durante una conferencia de prensa el domingo que había hablado con la madre de la niña y que el equipo de salud mental de la ciudad se pondría en contacto con la familia. “Está claro, por el vídeo, que tenemos que hacer más para apoyar a nuestros niños y familias”, sentenció.

Durante la rueda de prensa, la jefa de policía de Rochester, Cynthia Herriott-Sullivan, dijo que lo sucedido no era aceptable. “No voy a quedarme aquí y decirles que el hecho de que un niño de 9 años tenga que ser rociado con gas pimienta está bien. No lo está”. “Vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer para asegurarnos de que este tipo de cosas no ocurran”.

La alcaldesa explicó que el vídeo le recordó a su propia hija pequeña. “Tengo una hija de 10 años. Es una niña; es un bebé. Y puedo decirles que este vídeo, como madre, no es nada que uno quiera ver. No lo es”, dijo Warren.