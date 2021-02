Francia dice ahora que no se inmiscuirá en las decisiones alemanas sobre Nord Stream

Francia no presionará a Alemania sobre sus planes para el gasoducto Nord Stream 2 para bombear más gas ruso a Europa, dijo el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian. El secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, dijo esta semana que Europa debería considerar detener el proyecto por las acciones de Rusia hacia el crítico del Kremlin Alexei Navalni y el encarcelamiento de sus partidarios. Moscú encarceló a Navalni el martes, tras esos comentarios.

La canciller Angela Merkel y otros políticos alemanes han seguido respaldando el oleoducto, y Le Drian dijo hoy que no le correspondía a París interferir en las decisiones de Berlín. “No deberíamos mezclar temas”, dijo Le Drian a la radio Europe 1 cuando se le preguntó si Nord Stream 2 debería descartarse. “Tenemos conversaciones con los alemanes sobre Nord Stream, pero eso está relacionado principalmente con la soberanía energética europea”. “Depende de los alemanes. No voy a entrometerme en las elecciones energéticas de Alemania”.

Sobre el encarcelamiento de Navalni, Le Drian dijo que Rusia estaba tomando un giro autoritario y que la Unión Europea consideraría cómo reaccionar después de que su jefe de política exterior, Josep Borell, regresara de un viaje a Moscú a finales de esta semana.