Donald Trump canta victoria por segunda vez. El juicio político por el asalto al Capitolio ha naufragado en el Senado, donde los demócratas necesitaban dos tercios de los escaños para condenar al ex presidente. No lo consiguieron ni con el apoyo de siete senadores republicanos que votaron contra el magnate. John Wilkerson, profesor en la Universidad de Washington de Seattle, explica algunos datos sobre el “impeachment”.

¿Cree que el “impeachment” es un proceso adecuado para juzgar a un presidente teniendo en cuenta que ya hubo uno previo?

Creo que el “impeachment” es válido y tendrá cierta influencia sobre quienes estén prestando atención, incluidos los republicanos en el Senado. Me parece que está siendo un proceso fascinante y sospecho que los senadores también lo ven así. Pero debido a que mucha gente depende de fuentes de información tan diferentes en estos días, no creo que tenga mucho impacto en la opinión pública. Lo único que cambiaría la opinión pública es si hubiera un voto a favor de condenar al ex presidente.

¿Quién decidirá al nuevo candidato republicano de cara a los comicios de 2024?

Aunque solo alrededor del 25% de los estadounidenses se identifican como republicanos, esos votantes deciden quiénes son los candidatos republicanos y los republicanos más extremistas son los más motivados para votar en las elecciones primarias. Estos votantes obtienen su información de fuentes que nunca han cuestionado la teoría de la conspiración de Trump sobre el fraude electoral.

¿La mejor prueba de que Trump animó a la insurrección fue su propio discurso el mismo día del asalto al Capitolio?

No fue solo su discurso en el Capitolio. Llegó gente de todo el país preparada para la violencia. Vinieron a Washington por lo que dijo Trump antes del 6 de enero, desde promover la narrativa del gran robo hasta prometer que iban a suceder grandes cosas el 6 de enero. Su discurso fue un apoyo tácito a un ataque, incluso si no dijo ‘vamos a asaltar’. Luego, mientras sucedía, no hizo ningún esfuerzo por detenerlo y los llamó patriotas. No soy abogado, pero nadie fue más responsable que él. Creo que es obvio para cualquiera que esté preste atención.

¿Trump intentó subvertir el sistema derrocando el orden parlamentario o estaba haciendo un papel como si estuviera en un concurso televisivo sin medir sus fortalezas?

Quién sabe con certeza. Creo que estaba haciendo todo lo posible para mantenerse en el poder. En 2000, una turba de republicanos bien vestidos (Roger Stone era parte de ella) logró detener el conteo de votos en Florida, lo que llevó a la elección de Bush. Dudo que Trump tuviera un plan detallado para derrocar al gobierno. Creo que es más probable que el hecho de que la gente invada el Capitolio fuera solo un esfuerzo más de crear caos. Probablemente no funcionaría, pero valió la pena intentarlo.