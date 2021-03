Daesh y Alemania: una relación explosiva

El domingo 7 de marzo de 2021, se emitió un informe incendiario en el programa “Investigación exclusiva” del canal francés M6. Objeto de la investigación: El regreso de combatientes activos de Daesh al suelo de la UE y su propagación por la zona “SCHENGEN”.

Tras la derrota del Estado Islámico (DAESH), por parte de la coalición internacional, unos 500 miembros de ISIS (logísticos, reclutadores y financieros) lograron huir a través de Turquía, Siria e Irak. Cruzaron las fronteras y se instalaron discretamente en Francia, y más particularmente en Alemania.

Hoy en día, algunos de estos miembros de Daesh llevan una vida genial en Alemania después de una breve parada en la comisaría. Realizan las actividades laborales con la mayor normalidad posible. Lo más intrigante es que sus antecedentes penales no parecen despertar cierta curiosidad por parte de la policía alemana, a pesar de las pruebas contundentes. Todavía se los ve como personas normales, inmigrantes pacíficos.

«Exclusive Investigation» presentó algunos casos bien documentados que no dejan lugar a dudas sobre su historial sanguinario. Consideremos aquí el ejemplo extremo de Samir. El hombre al que no solo le gustaba jugar con la cabeza de sus víctimas, sino que no se burlaba de ello. Él elogió en voz alta sus sangrientas hazañas que incluso grabó cuidadosamente en video.

Según el informe, vive en un Lander cerca de Francia y, en el momento de la elaboración del informe, estaba a punto de obtener su permiso de conducción de camiones pesados. Cabe preguntarse: ¿Por qué eligió precisamente este tipo de licencia cuando los alemanes aún no han olvidado el bombardeo del mercado navideño de Berlín en diciembre de 2016?

No olvidemos que el tunecino Anis Amri conducía un camión pesado cuando mató a doce personas de distintas nacionalidades y dejó más de cincuenta heridos de gravedad. Sin embargo, el servicio secreto alemán había recibido información específica de Marruecos sobre el hombre cuatro meses antes. Pero esta información había sido ignorada.

La investigación también reveló el caso de Majid, quien se desempeñó en lo que IS llamado Ministerio de Finanzas. Actualmente lleva una vida sin estrés en el área del Ruhr, donde se gana la vida cómodamente gracias a una gran flota de automóviles de lujo y una sala de masajes “halal”. Ambos negocios se financiaron a través de las ganancias que obtuvo de los flujos de remesas hacia Turquía, que operó en beneficio de los emires del Estado Islámico.

“Al igual que Samir, Majid nunca ha mostrado preocupación a pesar de las pruebas convincentes que se le dieron a las autoridades alemanas sobre su relación probada con la sede de ISIS. Además, ambos se benefician de la protección de las mismas autoridades.

Dicho esto, uno no puede evitar hacer las siguientes preguntas: ¿Están ciegas las autoridades alemanas? ¿Han hecho tratos con los terroristas para asegurarse de que no cometan actos terroristas en su país? ¿Reclutaron a estos terroristas después de perdonar sus antecedentes penales?

En el último caso, ¿saben los alemanes que los islamistas nunca abandonan sus creencias y que pueden mostrar obediencia hasta lograr su objetivo final de establecer el califato?

El servicio secreto alemán sabe, sin embargo, que fue en Alemania donde la célula de Hamburgo concibió los ataques del 11 de septiembre.

La actitud de Alemania contrasta con el deseo europeo de luchar eficazmente contra el terrorismo. De hecho, para el Consejo de Europa, “el terrorismo es una amenaza real para la democracia, el Estado de derecho y el disfrute de los derechos humanos”. Se ha creado un comité para este propósito. La misión del Comité de Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Europa (CDCT) es “monitorear y asegurar la implementación adecuada de los instrumentos legales del Consejo de Europa, al tiempo que proporciona a los expertos internacionales una herramienta para analizar los desarrollos en el área de la lucha contra el terrorismo, lo que permite para responder a estos desarrollos, incluso mediante la introducción de normas internacionales “.

Fuera de Europa, países como Marruecos se han visto afectados negativamente por tal complacencia con los terroristas. Por cierto, Alemania ofreció comida y refugio a una persona condenada en Marruecos por actos vinculados al terrorismo. Desde su refugio seguro, este último sigue llamando en las redes sociales a la yihad, a través de actos de sangre. No preocupado por el enfoque de las autoridades alemanas, llevó a cabo sus actividades con total impunidad